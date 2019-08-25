Стало відомо, чому обвалився міст у Харкові



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Рух залізничного транспорту на під'їздах до шляхопроводу уповільнено.

За попередніми даними, руйнування сталося через суттєве перевантаження однієї з фур

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») повідомило агентству «Інтерфакс-Україна», що за попередніми даними аварійне руйнування частини шляхопроводу через залізницю на дорозі М-18 в районі с. Пісочин (об'їзна Харкова) сталося внаслідок динамічного удару перевантаженої фури.

Транспортні потоки направлені через іншу частину об’їзної - дорогу Київ-Харків-Довжанський.

«За попередніми даними, руйнування сталося через суттєве перевантаження однієї з фур, що пересувалися мостом, унаслідок чого відбулося зміщення плити і руйнування конструкції. Зміщення конструкції, за попередньою інформацією, міг викликати динамічний удар перевантаженої фури, про що свідчить чітко виражений гальмівний шлях у межах місця руйнування», - наголошують у прес-службі «Укравтодору».

В «Укравтодорі» зазначають, що відповідно до експертизи Харківського автодорожнього інституту, проведеної у травні 2018 року, міст кваліфікувався як працездатний і до категорії аварійних не належав.

Зараз фахівці аналізують відеоспостереження з камер, вивчають гальмівний шлях та інші чинники для остаточного встановлення причини руйнування.

Рух залізничного транспорту на під'їздах до шляхопроводу уповільнено.

На місці події працюють дорожники, мостовики, представники поліції.

За результатами обстеження буде ухвалено рішення про відновлення або ділянки мосту, або необхідності цілковитої реконструкції мостової споруди.

Як повідомлялося, в неділю вранці в Харкові обвалилася одна сторона мосту від ринку «Лоск» у напрямку селища Пісочин. В результаті події ніхто не постраждав. Рух транспорту перекрито.