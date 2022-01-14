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    Стало відомо, де і коли Порошенку обиратимуть запобіжний захід

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    На Петра Порошенка чекають у суді в понеділок об 11:00 - Стало відомо, де і коли Порошенку обиратимуть запобіжний захід

    На Петра Порошенка чекають у суді в понеділок об 11:00

    фото: ЕРА

    Печерський районний суд міста Києва призначив судове засідання у справі Порошенка

    Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00. Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

    «Печерський районний суд міста Києва призначив судове засідання у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «Л/ДНР». 17 січня 2022 року об 11 год. 00 хв. буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою відносно Порошенка Петра Олексійовича», – йдеться у повідомленні.

    ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

    Документ: ДБР
    Документ: ДБР

    Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі.

    Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

    Як повідомлялося, напередодні у Брюсселі лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся з депутатами Європейського парламенту – учасниками Групи друзів України в Європарламенті.

    Також Раса Юкнявічене, депутатка Європейського парламенту від Литви, застерегла Зеленського від переслідування Порошенка.

    Напередодні соратник Порошенка анонсував спецоперацію «Розбуди Зеленського».

    12 січня ДБР назвало дату обрання Порошенку запобіжного заходу. Однак адвокати Порошенка заявляють, що не мають повістки в суд. Так, адвокат Ігор Головань зазначив, що ДБР все більше заплутується у брехні.

    Також адвокати експрезидента Петра Порошенка вимагали від правоохоронної системи повернутися у правове русло і призначити судове засідання на 17 січня, коли лідер «Європейської солідарності» повернеться в Україну. Юристи наголосили – жодних законних підстав для затримання Петра Порошенка немає.

    До слова, суддю, яка арештувала майно Порошенка, внесли до бази «Миротворець».

    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність суд депутат Державне бюро розслідувань
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    Стало відомо, де і коли Порошенку обиратимуть запобіжний захід