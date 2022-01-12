Суддю, яка арештувала майно Порошенка, внесли до бази «Миротворець»

Ім'я судді Бортницької фігурує у багатьох резонансних справах

Суддя Печерського районного суду Києва Віта Бортницька потрапила до бази «Миротворця» за «руйнування судової системи України» та «фабрикацію справ». Про це свідчать дані сайту.

«Усвідомлені дії, спрямовані на руйнування судової системи України шляхом її дискредитації та підриву довіри до неї. Співучасник злочинів із фабрикації кримінальних справ стосовно завідомо невинних осіб», - так вказали на сайті причину внесення Бортницької до бази даних.

На «Миротворці» також перелічили факти, на основі яких прийшли до такого висновку. Ось кілька з них:

Участь у фабрикації так званої «справи про держзраду Порошенка», кримінальне провадження №22016130000000212. Арешт майна.

Жовтень 2021 року - відправила обвинуваченого у державній зраді та фінансуванні тероризму нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука під домашній арешт;

Раніше без мотивації відмовляла у зміні запобіжного заходу Андрію Антоненку, а також відмовляла його адвокатам у доступі до результатів експертиз у справі.

Грудень 2019 року - Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження за звинуваченням колишніх народних депутатів фракції «Партія регіонів» Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна в організації ухвалення «диктаторських законів» 16 січня 2014 року. Суддя Бортницька під час ухвалення рішення послалася на закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13 травня 2014 року, який частково декриміналізував злочини, у яких звинувачувалися Єфремов, Гордієнко та Стоян.

Як відомо, 6 січня на майно Петра Порошенка було накладено арешт.

Під арешт потрапили зокрема квартири Порошенка у Вінниці та Києві, садиба у Козині, земельні ділянки, а також акції у низці приватних компаній. Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що сторона Порошенка буде оскаржувати рішення суду та звертатиметься до Європейського суду з прав людини. Представник експрезидента каже, що головна ціль арешту майна – завадити політичній діяльності Порошенка.

На початку січня «Миротворець» почав вносити в свою базу слідчих, прокурорів і суддів.

Нагадаємо, сайт «Миротворець» був створений в 2014 році. У списках, опублікованих на сайті, містяться тисячі прізвищ, яких творці інтернет-ресурсу оцінюють як сепаратистів, терористів або агентів Кремля.

Читайте також: