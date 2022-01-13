Порошенко у Брюсселі заручився підтримкою депутатів Європарламенту (фото)

Група друзів України в Європарламенті пильно стежать за подіями у нашій державі, зокрема щодо загрози демократії, верховенству права та незалежності правосуддя

У Брюсселі лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся з депутатами Європейського парламенту – учасниками Групи друзів України в Європарламенті.

Як повідомляє пресслужба «ЄС», п’ятий президент України висловив вдячність євродепутатам за постійну та активну підтримку України у її боротьбі за відновлення територіальної цілісності та інтеграції до Європейського Союзу.

У цьому контексті Порошенко привітав схвалення останньої резолюції Європарламенту щодо ситуації на кордонах України та на окупованих Росією територіях України.

«Захід має виступати єдиним міцним та консолідованим фронтом і довести, що умиротворення агресора не буде, а Росія має припинити ескалацію конфлікту, повернутися у русло міжнародного права та відновити територіальну цілісність України, Грузії, Молдови», – наголосив Порошенко.

Під час зустрічі йшлося про збереження та посилення санкційного режиму Заходу проти Росії. Зокрема, Порошенко привітав останні пропозиції демократів у Конгресі США щодо запровадження «пекельних санкцій» проти Путіна, його найближчого оточення, державного боргу, компаній та фінансового сектору.

«Закликаю ЄС розробити аналогічний пакет санкцій проти путінського режиму, щоб помножити для Кремля ціну від санкцій за агресію проти України та загрозу принести війну в європейський дім», – зазначив Порошенко.

Сторони висловили рішучу налаштованість протистояти «Північному потоку-2», запуск якого є неприпустимим у світлі нинішніх викликів з боку Кремля.

«Докладно обговорено ситуацію у справі зміцнення демократії, верховенства права та стійкості державних інститутів в Україні. Висловлено стурбованість щодо небезпеки повернення України до колишньої практики вибіркового правосуддя та політично-вмотивованого переслідування опозиції, що є неприйнятним для країни, яка прагне інтеграції з ЄС та НАТО», - йдеться у повідомленні.

Євродепутати наголосили на безпосередній відповідальності влади у справі збереження в Україні здорової політичної конкуренції між всіма учасниками політичного процесу без інструменталізації правосуддя і правоохоронних органів для боротьби з політичними опонентами.

Депутати ЄС вкотре нагадали, що Україна має зберігати курс до справжніх реформ, передусім щодо боротьби з корупцією і протидії шкідливим впливам окремих бізнес-інтересів на політики української влади.

«Домовлено, що депутати Європарламенту продовжуватимуть пильно відслідковувати та реагувати на події в Україні, які становитимуть загрозу демократії, верховенству права та незалежності правосуддя», – заявили у пресслужбі «ЄС».

Напередодні соратник Порошенка анонсував спецоперацію «Розбуди Зеленського».

12 січня ДБР назвало дату обрання Порошенку запобіжного заходу. Однак адвокати Порошенка заявляють, що не мають повістки в суд. Так, адвокат Ігор Головань зазначив, що ДБР все більше заплутується у брехні.

«Петро Порошенко, виявляється, ухилився від явки до суду. Хто і коли викликав Петра Порошенка до суду, жалюгідні брехуни з ДБР не повідомляють. Тому що не викликали. Навпаки, до цього часу приховують текст ухвали про затримання. Бояться відповідальності», – повідомив адвокат Порошенка.

Також адвокати експрезидента Петра Порошенка вимагали від правоохоронної системи повернутися у правове русло і призначити судове засідання на 17 січня, коли лідер «Європейської солідарності» повернеться в Україну. Юристи наголосили – жодних законних підстав для затримання Петра Порошенка немає.

До слова, суддю, яка арештувала майно Порошенка, внесли до бази «Миротворець».

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка. Окрім майна політика, заарештували активи «Прямого» та «5 каналу».

Також лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

Колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

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