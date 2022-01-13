Соратник Порошенка анонсував спецоперацію «Розбуди Зеленського»

Гончаренко звинуватив Зеленського у тому, що той мало займається президентськими справами і багато відпочиває

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко назвав повернення в Україну п’ятого президента Петра Порошенка спецоперацією щодо чинного глави держави Володимира Зеленського. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Гончаренко звинуватив Зеленського у тому, що той мало займається президентськими справами і багато відпочиває. Приїзд Порошенка його розбудить, стане «стусаном лінивому актору», вважає він.

«Приїзд Петра Олексійовича – це немов стусан лінивому актору на Банковій. Судіть самі, президент мовчить, коли росіяни машуть зброєю. Відпочиває, поки російські найманці фарбують Казахстан кров‘ю. Але як тільки повернеться Порошенко – Зеленський нарешті прокинеться», – пише нардеп.

Гончаренко каже, що це не просто повернення, це спецоперація «Розбуди президента».

«Пора вже, країна зі свят вийшла і тільки одна людина забарилась, ну то ми їй трошки допоможемо», – наголошує Гончаренко.

«Вірю, Володимир Олександрович довго готувався до цього моменту. Аж дві відпустки собі влаштував, щоб зібратись із думками. Може, навіть кришку рояля помив. Але Україна точно не рояль, тому 17 числа ми всі спитаємо: Зеленський, то хто твій головний ворог? Путін чи внутрішній опонент? Країна-агресор чи твій власний народ?», – резюмував депутат.

Напередодні ДБР назвало дату обрання Порошенку запобіжного заходу. Однак адвокати Порошенка заявляють, що не мають повістки в суд.

Так, адвокат Ігор Головань зазначив, що ДБР все більше заплутується у брехні.

«Петро Порошенко, виявляється, ухилився від явки до суду. Хто і коли викликав Петра Порошенка до суду, жалюгідні брехуни з ДБР не повідомляють. Тому що не викликали. Навпаки, до цього часу приховують текст ухвали про затримання. Бояться відповідальності», – повідомив адвокат Порошенка.

Сьогодні адвокати експрезидента Петра Порошенка вимагали від правоохоронної системи повернутися у правове русло і призначити судове засідання на 17 січня, коли лідер «Європейської солідарності» повернеться в Україну. Юристи наголосили – жодних законних підстав для затримання Петра Порошенка немає.

До слова, суддю, яка арештувала майно Порошенка, внесли до бази «Миротворець».

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка. Окрім майна політика, заарештували активи «Прямого» та «5 каналу».

Також лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

Колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

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