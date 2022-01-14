Стало відомо, чи буде суд з обрання запобіжного заходу Порошенку відкритим

Держбюро розслідувань сподівається, що Порошенко виконає усі процесуальні обов’язки і самостійно прибуде на засідання суду

Досі не названо дату засідання суду і де воно відбуватиметься

Обрання запобіжного заходу лідеру партії «Європейська солідарність», народному депутату, експрезидентові Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Про це заявила радниця з комунікацій Держбюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сапьян, пише «Укрінформ».

«Клопотання про запобіжний захід у кримінальному провадженні щодо держзради на користь Російської Федерації та сприяння діяльності теорганізацій буде розглядатися у відкритому судовому процесі... Іншими словами, коли ми будемо свідками того, як відбувається сам судовий процес з обрання запобіжного заходу, тоді дізнаємося, з чим саме до суду звернулася сторона обвинувачення», – сказала Сапьян.

Водночас вона не назвала дату засідання суду і де воно відбуватиметься.

«На жаль, інформації щодо судового засідання з обрання запобіжного заходу у мене немає. Але я більш ніж переконана, що ми найближчими годинами, до понеділка точно, дізнаємося, на котру годину це буде, в якому суді і як все відбуватиметься», – сказала Сапьян.

Вона також висловила сподівання, що Порошенко «виконає усі процесуальні обов’язки і самостійно прибуде на засідання суду».

Крім того, радниця з питань комунікацій зауважила, що існують різні шляхи вручення підозри.

«Якщо підозра не вручена офіційно громадянину, Кримінальний процесуальний кодекс передбачає інші шляхи вручення. Відповідно – за адресою місця реєстрації, проживання і за адресою місця роботи, відповідно, слідчим було здійснено і виконано», – заявила Сапьян.

Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

Як повідомлялося, напередодні у Брюсселі лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся з депутатами Європейського парламенту – учасниками Групи друзів України в Європарламенті.

Також Раса Юкнявічене, депутатка Європейського парламенту від Литви, застерегла Зеленського від переслідування Порошенка.

Напередодні соратник Порошенка анонсував спецоперацію «Розбуди Зеленського».

12 січня ДБР назвало дату обрання Порошенку запобіжного заходу. Однак адвокати Порошенка заявляють, що не мають повістки в суд. Так, адвокат Ігор Головань зазначив, що ДБР все більше заплутується у брехні.

Також адвокати експрезидента Петра Порошенка вимагали від правоохоронної системи повернутися у правове русло і призначити судове засідання на 17 січня, коли лідер «Європейської солідарності» повернеться в Україну. Юристи наголосили – жодних законних підстав для затримання Петра Порошенка немає.

До слова, суддю, яка арештувала майно Порошенка, внесли до бази «Миротворець».