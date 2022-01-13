Євродепутатка застерегла Зеленського від переслідування Порошенка

Раса Юкнявічене припускає, що за кримінальною справою щодо Порошенка може стояти політичне переслідування

В Європейському парламенті слідкують за справою щодо п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила Раса Юкнявічене, депутатка Європейського парламенту від Литви.

За словами Юкнявічене, вона стурбована ситуацією всередині України і припускає, що за кримінальною справою щодо Порошенка може стояти політичне переслідування.

«Я сподіваюся, що Україна – це правова держава і переслідування не буде. Ми спостерігаємо за цією справою, але звинувачувати Порошенко у державний зраді... в мене був шок, коли я почула офіційні звинувачення, бо я знаю, як все почалося, і знаю, яку боротьбу веде путінська пропаганда проти Порошенка, і їм це було б дуже вигідно, якби сама Україна зробила те, що хотів зробити Путін», – зазначила Юкнявічене.

Євродепутатка додала, що за подіями в середині України спостерігає так само прискіпливо, як і за подіями за межами України, маючи на увазі російську агресію.

«Мене хвилює не лише те, що відбувається за межами України – проти України, проти Заходу та проти демократії. Але я б хотіла, щоб Україна так само не давала підстав, щоб у друзів України виникали додаткові питання», – сказала Раса Юкнявічене.

У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

Як повідомлялося, Порошенко у Брюсселі заручився підтримкою депутатів Європарламенту (фото).

Напередодні соратник Порошенка анонсував спецоперацію «Розбуди Зеленського».

12 січня ДБР назвало дату обрання Порошенку запобіжного заходу. Однак адвокати Порошенка заявляють, що не мають повістки в суд. Так, адвокат Ігор Головань зазначив, що ДБР все більше заплутується у брехні.

Також адвокати експрезидента Петра Порошенка вимагали від правоохоронної системи повернутися у правове русло і призначити судове засідання на 17 січня, коли лідер «Європейської солідарності» повернеться в Україну. Юристи наголосили – жодних законних підстав для затримання Петра Порошенка немає.

До слова, суддю, яка арештувала майно Порошенка, внесли до бази «Миротворець».

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка. Окрім майна політика, заарештували активи «Прямого» та «5 каналу».

Також лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

Колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

Читайте також: