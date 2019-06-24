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    Стало відомо, де в Європі найдорожчі продукти харчування

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    Стало відомо, де в Європі найдорожчі продукти харчування

    Згідно з даними Євростату, найвищий рівень цін на продукти був зафіксований в Данії - 130% від середнього по Євросоюзу

    Євростат оприлюднив дані по рівню цін на продукти харчування в 2018 році, передає УНН з посиланням на Євростат.

    Повідомляється, що найвищий рівень цін на продукти був зафіксований в Данії - 130% від середнього по Євросоюзу. Далі йдуть Люксембург і Австрія (по 125%), Ірландія і Фінляндія (по 120%) та Швеція (117%).

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    При цьому, найнижчий рівень цін спостерігається в Румунії (66%), Польщі (69%), Болгарії (76%), Литві (82%), Чехії (84%) і Угорщині (85%).

    Нагадаємо, споживча інфляція в Україні з початку року досягла показника в 4,2%.

    Всього за п’ять років соціальні продукти в Україні подорожчали утричі.

    Зазначимо, що червні 2017 року Кабмін скасував державне цінове регулювання на соціальні продукти.

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    Австрія Швеція інфляція Кабмін продукти Фінляндія Ірландія харчування
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