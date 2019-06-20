Рекомендації для одеситів: як захистити себе і дитину від кишкових інфекцій влітку



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Одеські медики нагадують про заходи профілактики гострих кишкових інфекцій у літню спеку

До гострих кишкових інфекцій відносяться: сальмонельоз, дизентерія, ротавірусна інфекція, ентеровірусна інфекція, гепатит А, черевний тиф, паратифи, ентерити, гастроентероколіти встановленої та невстановленої етіології. Всі ці захворювання об'єднує спільний шлях передачі - їх збудники потрапляють в організм через рот.

Статистичний облік захворюваності на гострі кишкові інфекції в Одесі веде Обласний лабораторний центр. За підсумками п'яти місяців поточного року ситуація була досить спокійною, однак висока температура повітря в червні сприяє зростанню захворюваності на кишкові інфекції. У спеку збудники інфекцій інтенсивно розмножуються у воді і харчових продуктах, особливо при неправильному зберіганні.

З початку червня в міську інфекційну лікарню щодня надходять 30-50 осіб з гострими кишковими інфекціями, з яких 70-80% складають діти перших трьох років життя. Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня склала 224 випадки, що на 31% більше, ніж попереднього тижня.

Заходи профілактики гострих кишкових інфекцій: