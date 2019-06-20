Рекомендації для одеситів: як захистити себе і дитину від кишкових інфекцій влітку
Одеські медики нагадують про заходи профілактики гострих кишкових інфекцій у літню спеку
До гострих кишкових інфекцій відносяться: сальмонельоз, дизентерія, ротавірусна інфекція, ентеровірусна інфекція, гепатит А, черевний тиф, паратифи, ентерити, гастроентероколіти встановленої та невстановленої етіології. Всі ці захворювання об'єднує спільний шлях передачі - їх збудники потрапляють в організм через рот.
Статистичний облік захворюваності на гострі кишкові інфекції в Одесі веде Обласний лабораторний центр. За підсумками п'яти місяців поточного року ситуація була досить спокійною, однак висока температура повітря в червні сприяє зростанню захворюваності на кишкові інфекції. У спеку збудники інфекцій інтенсивно розмножуються у воді і харчових продуктах, особливо при неправильному зберіганні.
З початку червня в міську інфекційну лікарню щодня надходять 30-50 осіб з гострими кишковими інфекціями, з яких 70-80% складають діти перших трьох років життя. Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня склала 224 випадки, що на 31% більше, ніж попереднього тижня.
Заходи профілактики гострих кишкових інфекцій:
- Не купуйте продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних осіб, особливо: молочні продукти, м'ясо, ковбасу, кондитерські вироби, випічку, готові страви.
- При покупці продуктів уважно дивіться на терміни придатності та умови їх зберігання, особливо швидкопсувних продуктів - вареної ковбаси, салату, сиру, молока, тістечок і т. ін. При найменших сумнівах у якості продуктів утримайтеся від покупки. Не вживайте в їжу продукти, термін придатності яких минув.
- Не купуйте пляжну їжу - невідомо, у яких умовах вона виготовлена і скільки часу зберігалася. Не їжте пиріжки або креветки, що продаються на пляжі, а особливо не давайте їх дітям.
- Дотримуйтесь правил особистої гігієни і контролюйте дотримання їх дітьми: ретельно мийте руки з милом перед приготуванням їжі, перед їжею, після приходу з вулиці і відвідування санвузла. Лікарі нерідко називають багато кишкових інфекцій «хворобою брудних рук».
- Пийте тільки кип'ячену або бутильовану воду.
- Дотримуйтесь температурного режиму і термінів зберігання продуктів у холодильнику.
- Не допускайте контакту сирих продуктів (м'яса, овочів, фруктів, яєць, морепродуктів) з тими, які не будуть піддаватися термічній обробці (ковбасою, маслом, сиром, хлібом): переносити і зберігати їх необхідно в різних упаковках.
- Збираючись на пляж або в подорож, не беріть з собою швидкопсувні продукти (молочні продукти, ковбаси, котлети, кондитерські вироби), а також продукти, що вимагають охолодження при зберіганні.
- Перед вживанням овочів, фруктів і ягід ретельно промийте їх питною водою.
- Для дітей, які перебувають на штучному вигодовуванні, молочну суміш необхідно готувати в кількості, розрахованій на одне годування. Також стежте за чистотою дитячих іграшок, пляшечок, сосок та ін.
- Для купання та відпочинку користуйтеся тільки офіційно відкритими пляжами. Не використовуйте для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання (річок, озер та ін.).
- Захворюваність на сальмонельоз пов'язана з вживанням м'яса і яєць птахів. Необхідна ретельна термічна обробка продуктів - тільки температура 75 градусів і вище протягом 10 хвилин інактивує сальмонелу, заморожування сальмонелі не шкодить. Яйця птиці вважаються безпечними від сальмонели протягом перших п'яти діб. Ризик зростає при тривалому зберіганні або при різкій зміні температури, коли сальмонела проникає всередину яйця і викликає зараження. Перед тим, як помістити в холодильник, яйця птахів необхідно мити.
- Рекомендується зберігати чеки при покупці продуктів мінімум протягом тижня - це допоможе виявити джерело інфекції у разі виникнення проблем зі здоров'ям.
- При появі симптомів кишкової інфекції (слабкість, нудота, блювота, розлад травлення) не можна займатися самолікуванням, особливо самостійно приймати антибіотики. Слід негайно звернутися за медичною допомогою до фахівців, які поставлять точний діагноз і призначать лікування.