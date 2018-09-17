Стало відомо, хто крім угорців блокує членство України в НАТО



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Колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу

Не лише Угорщина його блокувала, багато інших союзників його заблокували - заявив Вершбоу

Колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу наполягає, що допуск України до формату Партнерства посилених можливостей було заблоковане не лише через угорську позицію.

Про це він заявив на засіданні Євроатлантичного форуму в Києві.

Вершбоу повідомив, що під час підготовки до саміту Альянсу не вдалося дійти згоди союзників про участь України у форматі EOP (Enhanced Opportunity Partnership, Партнерство посилених можливостей), і позиція Будапешта не була визначальною у цьому.

«Не лише Угорщина його блокувала, багато інших союзників його заблокували», - наголосив він.

Колишній представник керівництва НАТО вважає, що приєднання України до цього формату пішло би на користь. «Я дуже розчарований, що в НАТО не надали Україні цей статус», - додав він.

Цю інформацію підтвердив також міністр закордонних справ Павло Клімкін: «Питання не лише в Угорщині. Запитайте наших німецьких друзів, яка у них позиція», - зауважив він.

Клімкін додав, що вважає хибними дії частини партнерів України. «Якщо логіка Росія – постійно підвищувати ставки, то деякі наші партнери мають тактику постійно знижувати ставки. І це грає на руку Росії», - додав він.