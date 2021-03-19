Верховний суд відмовився скасувати санкції проти каналів Козака

Повний текст судового рішення оприлюднять протягом п'яти робочих днів

Касаційний адміністративний суд Верховного суду розглянув одну зі справ щодо застосування санкцій до телеканалів Тараса Козака «112 Україна», Zік та NewsOne. Суд відмовився визнати відповідний указ президента таким, що порушує права громадян. Про це йдеться на сторінці Верховного суду у Facebook.

Отже, йдеться про справу № 9901/26/21, у межах якої позивач вимагав скасувати президентський указ про запровадження санкцій проти низки телеканалів, який Зеленський підписав за поданням Ради національної безпеки і оборони.

«Під час розгляду справи суд перевіряв, чи є втрата доступу до інформаційних програм, які транслюють ці телеканали, порушенням прав позивача, гарантованих статями 8, 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, суд ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог громадянина», – йдеться у повідомленні.

У суді зауважили, що це рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Великої палати Верховного суду протягом 30 днів із дня складання повного тексту рішення. Повний текст судового рішення має бути оприлюднений протягом п’яти робочих днів.

Нині на розгляді Касаційного адмінсуду у складі Верховного суду, окрім зазначеної заяви, перебувають ще 10 позовних заяв, які містять подібні вимоги, додали у пресслужбі суду.

Додамо, що сьогодні, 19 березня, у компаніях родичів Медведчука і Козака йдуть обшуки.

Також сьогодні СБУ оголосила підозру «експерту» з каналів Медведчука.

Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

За офіційними даними, та даними журналістів-розслідувачів, Медведчук володіє маєтком на Закарпатті, (біля села Жденієво), двома особняками в Києві – на Солом'янці і в Пущі-Водиці, і ще приблизно 50 будинками і квартирами по всій Україні. Також у володінні Медведчука є величезна п’ятипалубна яхта Royal Romance, яка не потрапила під санкції.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Також ЗМІ повідомили, що «літаки Медведчука» перегнали в Швейцарію незадовго до санкцій РНБО.