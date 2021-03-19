СБУ оголосила підозру «експерту» з каналів Медведчука

Служба безпеки оголосила про підозру проросійському пропагандисту і політтехнологу

Так званому експерту російських телеканалів, який брав участь в мітингу ОПЗЖ під посольством США, а також говорив про «зовнішнє управління» Україною, Служба безпеки оголосила підозру. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Він публічно ставив під сумнів суб’єктність України та закликав до офіційного припинення її існування», – зазначили у Службі.

За даними ЗМІ йдеться про так званого «політичного експерта» Михайла Шпіра, який був гостем зокрема телеканалів з орбіти Віктора Медведчука: «112 Україна», NewsOne, також в ефірі російських Youtube-каналів «Украина.ру», «Россия 24», News Front.

Кіберфахівці СБУ встановили, що так званий «політичний експерт» цілеспрямовано просуває в медіа наративи держави-агресора.

«У своїх виступах на російських телеканалах, інтерв’ю в проросійських ЗМІ та дописах у соцмережах він тривалий час послідовно висловлював тези, що принижують Україну, її державні символи, мову, історію, героїв та народ. Проросійський політтехнолог брав участь у спланованих та скоординованих інформаційних операціях проти України. Зокрема, підтримував акцію, організовану однією з парламентських партій під посольством США. Він як «експерт» в ефірі одного з телеканалів, який зараз перебуває під санкціями, неодноразово просував тезу про нібито перебування України «під зовнішнім управлінням», - додали в СБУ

Він неодноразово виступав на телеканалі «Россия 24», до якого на території України введено санкції, та на News Front, який діє на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО і пропагує ідеї сепаратизму.

Призначені слідчими експертизи засвідчили, що пропагандист просуває систему поглядів, яка цілеспрямовано прищеплює аудиторії ідею неповноцінності України, необхідності її демонтажу. Він популяризує ідеї створити на її місці інші суб’єкти, а частину території приєднати до РФ.

«Фігурант публічно закликав до розправ над учасниками Революції Гідності та АТО/ООС і їхніми родинами. Глузував над загибеллю активістки Катерини Гандзюк. Образливо відгукувався про громадян через їхню віру, глумився над релігійними символами і вимагав ввести кримінальну відповідальність за сповідування християнства. Він також висловлював симпатії до нацистів, Адольфа Гітлера, Радянського Союзу, НКВД та політики Володимира Путіна», – наголосили в спецслужбі.

Наразі у кримінальному провадженні проведено обшуки за місцем фактичного і тимчасового проживання фігуранта в Івано-Франківську та в Києві. За результатами слідчих дій йому повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України), порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 ККУ), виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1 ККУ).

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

За офіційними даними, та даними журналістів-розслідувачів, Медведчук володіє маєтком на Закарпатті, (біля села Жденієво), двома особняками в Києві – на Солом'янці і в Пущі-Водиці, і ще приблизно 50 будинками і квартирами по всій Україні. Також у володінні Медведчука є величезна п’ятипалубна яхта Royal Romance, яка не потрапила під санкції.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Також ЗМІ повідомили, що «літаки Медведчука» перегнали в Швейцарію незадовго до санкцій РНБО.