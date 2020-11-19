Стало відомо, хто переміг на виборах мера Луцька

Мером Луцька став представник партії «За майбутнє»

Перемогу у другому турі виборів мера Луцька здобув Ігор Поліщук. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

Про це повідомляє громадянська мережа Опора.

Повідомляється, що за даними протоколів дільничних виборчих комісій, Поліщука, якого висунула партія «За майбутнє», підтримали 24 355 виборців і це більшість голосів. За його опонента самовисуванця Богдана Шибу проголосували 19 093 виборці.

До слова, Ігор Поліщук отримав більшість голосів на 85 дільницях, на 22 – переміг Богдан Шиба. Також було дві дільниці – №070522 та №071097, де кандидати набрали однакову кількість голосів. В одному випадку йдеться про спеціальну виборчу дільницю у комунальному підприємстві «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради, де за кожного із кандидатів віддали по 4 голоси. А в іншому – про дільницю, що знаходиться у селі Милушин, де за кожного із кандидатів проголосувало по 85 виборців.

Крім того, 1158 бюлетенів було визнано недійсними. Найбільшу кількість недійсних бюлетенів було виявлено на виборчій дільниці №071086 (Палац урочистих подій) – 30.

У міській ТВК 15 листопада, у день голосування до списків виборців у громаді було включено 173 тис. 160 осіб. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці та за місцем перебування – 44 тис. 607 осіб.

Зауважимо, що станом на ранок 19 листопада Луцька ТВК поки офіційно не оголосила результатів виборів. Так само досі мовчить і Луцька міська рада.

Нагадаємо, що Труханов втретє обраний мером Одеси. Також у Хмельницькому на виборах переміг чинний мер.

А от Вілкул знявся з виборів мера Кривого Рогу за станом здоров'я.

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