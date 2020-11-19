Другий тур виборів у Львові: все, що потрібно знати про кандидатів та їх рейтинги

У першому турі жодному з кандидатів не вдалося отримати більше 50% голосів виборців

У неділю, 22 листопада, у Львові відбудеться другий тур виборів мера міста. За посаду міського голови боротимуться чинний міський голова Андрій Садовий та висуванець «ЄС» Олег Синютка

Результати першого туру

Перший тур виборів мера Львова відбувся 25 жовтня, жодному з кандидатів не вдалося отримати більше 50% голосів виборців.

Офіційні підсумки першого туру виборів мера були наступні:

Андрій Садовий («Самопоміч») - 40,09% Олег Синютка («Європейська солідарність») - 31,1% Руслан Кошулинський («Свобода») - 9,75% Ярослав Рущишин («Голос») - 4,68% Ігор Зінкевич («Варта») - 3,39% Ігор Васюник (самовисуванець») - 2,96% Юлія Гвоздович («Українська Галицька Партія) - 2,28% Тарас Кльофа («Слуга народу») - 1,63% Оксана Юринець («УДАР») - 1%

Кандидати, що вийшли до другого туру

Андрій Садовий став мером Львова у 2006 році, від Об'єднання «Сомопоміч» вперше балотувався у 2015 році. До цього Садовий був самовисуванцем, потім кандидатом від «Республіканської Християнської партії».

У Львівській міськраді працював з 1998 року, до приходу у політику займався бізнесом в медіасфері, очолював холдинг ТРК «Люкс» (телеканал і сайт 24 Канал радіо Люкс ФМ, сайти Zaxid.net, Футбол 24). Як пише РБК-Україна, перед місцевими виборами 2006 року власником контрольного пакета акцій стала дружина Садового.

З 2006 по 2010 роки Садовий був членом партії «Наша Україна», а в 2012 заснував власну політсилу «Самопоміч». У 2014-му партія пройшла до Верховної Ради з третім результатом. Садовий був кандидатом на президентських виборах 2019 року, проте відмовився від участі в користь Анатолія Гриценка.

Фото: Андрій Садовий/Facebook

Його опонент Олег Синютка висувається від партії «Європейська солідарність», ця політсила отримала більшість за результатами виборів 2020 у міськраду Львова.

У минулому Синютка працював заступником міського голови Івано-Франківська, а після переїзду до Львова з 2007 по 2014 був першим заступником Садового на посаді мера.

У 2014 році Синютка був головою Львівської ОДА і обіймав цю посаду протягом наступних п'яти років. У 2019 пройшов у Верховну Раду скликання від «Європейської солідарності», член президії і політради партії.

Фото: Олег Синютка/Facebook

Рейтинги кандидатів

За даними агенції «Социс», у другому турі виборів мера Львова серед тих, хто визначився та піде на вибори, 51% планують підтримати Олега Синютку, а 49% ─ Андрія Садового. Це опитування проводилося в період з 29 жовтня – 10 листопада

Соціологи зазначають, що виборці, які голосували за інших кандидатів 25 жовтня, у другому турі в більшості своїй підтримують Олега Синютку.

Зокрема, за кандидата від «Європейської солідарності» планують проголосувати більшість виборців Руслана Кошулинського (ВО «Свобода»), Ярослава Рущишина («Голос»), Ігоря Кузьмака («Народний Рух України») та Ігоря Васюника.

Голоси Ігоря Зінкевича («Варта») приблизно порівно розподіляються між двома учасниками другого туру.

Андрія Садового у другому турі готові підтримати виборці Тараса Кльофи – кандидата від «Слуги народу» та Юлії Гвоздович («Українська Галицька партія»).

Cпівзасновником центру «Социс» є колишній голова фракції БПП у Раді і політтехнолог Петра Порошенка Ігор Гринів

Крім Львова 22 листопада другий тур відбудеться в Дніпрі, Нікополі, Слов'янську, Ужгороді, Івано-Франківську, Дрогобичі, Миколаєві, Кривому Розі, Полтаві, Рівному та Черкасах.