Стало відомо, хто представлятиме Україну на «Іграх нескорених»
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Організаційний комітет оголосив імена 15 чоловік, які в жовтні цього року представлять Україну на «Іграх нескорених»
Організаційний комітет «Ігор нескорених» в Україні визначились з представниками на змаганнях 2018 року.
Про це повідомляє прес-служба «Ігор нескорених».
1 червня організаційний комітет в Україні оголосив імена 15 чоловік, які в жовтні цього року представлять Україну на Invictus Games в австралійському Сіднеї. Зазначається, що до числа учасників збірної вперше увійшли представники всіх українських оборонних інституцій.
«Загалом, конкуренція цього року була дуже серйозною. Торік на Національних Іграх змагалися 106 учасників, зараз - 172, з яких 68 потрапили у фінальний відбір. У збірну 2018 року ми можемо взяти, відповідно до квоти, виділеної для України, лише 15 осіб»,- розповідає Оксана Горбач, координатор проекту «Ігор нескорених» в Україні.
Ключовою кваліфікаційною умовою участі у збірній було набуття кандидатом травми, захворювання чи поранення під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій на території проведення АТО, в ході миротворчих операцій за участю України.
Склад збірної України на «Ігри нескорених-2018»:
- Олександр Бєлобоков - ветеран ЗС України, Маріуполь
- Олександр Гавриленко - Національна поліція України, учасник АТО, Чернігів
- Юрій Дмитренко - Патрульна поліція НП України, учасник АТО, Київ
- Олександр Зозуляк - ветеран ЗС України, Національна поліція України, Київ
- Сергій Ільницький - Українська добровольча армія, Київ
- Володимир Король - ветеран ЗС України, Київ
- Майя Москвич - ветеран МВС, учасниця АТО, Луцьк
- Богдан Оксентюк - Національна гвардія України, учасник АТО і ООС, Львів
- Євген Олексенко - МВС, ветеран АТО, Запоріжжя
- Василь Омельченко - ЗС України, Харків
- Андрій Усач - ветеран ЗС України, Березне, Рівненська область
- Денис Фіщук - ветеран СБУ, учасник АТО, Черкаси
- Олександр Чалапчій - ветеран ЗС України, Йосипівка, Кіровоградська область
- Сергій Шимчак - ветеран ЗС України, Львів
- Віктор Шинкарук м Державна прикордонна служба України, учасник АТО, Хмельницький
Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко запропонував провести наступні «Ігри нескорених» в Україні.