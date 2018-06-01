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    Стало відомо, хто представлятиме Україну на «Іграх нескорених»

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    &laquo;Ігри нескорених&raquo; цьогоріч пройдуть&nbsp;в австралійському Сіднеї - Стало відомо, хто представлятиме Україну на «Іграх нескорених»
    «Ігри нескорених» цьогоріч пройдуть в австралійському Сіднеї

    Організаційний комітет оголосив імена 15 чоловік, які в жовтні цього року представлять Україну на «Іграх нескорених»

    Організаційний комітет «Ігор нескорених» в Україні визначились з представниками на змаганнях 2018 року.

    Про це повідомляє прес-служба «Ігор нескорених».

    1 червня організаційний комітет в Україні оголосив імена 15 чоловік, які в жовтні цього року представлять Україну на Invictus Games в австралійському Сіднеї. Зазначається, що до числа учасників збірної вперше увійшли представники всіх українських оборонних інституцій.

    «Загалом, конкуренція цього року була дуже серйозною. Торік на Національних Іграх змагалися 106 учасників, зараз - 172, з яких 68 потрапили у фінальний відбір. У збірну 2018 року ми можемо взяти, відповідно до квоти, виділеної для України, лише 15 осіб»,- розповідає Оксана Горбач, координатор проекту «Ігор нескорених» в Україні.

    Ключовою кваліфікаційною умовою участі у збірній було набуття кандидатом травми, захворювання чи поранення під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій на території проведення АТО, в ході миротворчих операцій за участю України.

    Склад збірної України на «Ігри нескорених-2018»:

    • Олександр Бєлобоков - ветеран ЗС України, Маріуполь
    • Олександр Гавриленко - Національна поліція України, учасник АТО, Чернігів
    • Юрій Дмитренко - Патрульна поліція НП України, учасник АТО, Київ
    • Олександр Зозуляк - ветеран ЗС України, Національна поліція України, Київ
    • Сергій Ільницький - Українська добровольча армія, Київ
    • Володимир Король - ветеран ЗС України, Київ
    • Майя Москвич - ветеран МВС, учасниця АТО, Луцьк
    • Богдан Оксентюк - Національна гвардія України, учасник АТО і ООС, Львів
    • Євген Олексенко - МВС, ветеран АТО, Запоріжжя
    • Василь Омельченко - ЗС України, Харків
    • Андрій Усач - ветеран ЗС України, Березне, Рівненська область
    • Денис Фіщук - ветеран СБУ, учасник АТО, Черкаси
    • Олександр Чалапчій - ветеран ЗС України, Йосипівка, Кіровоградська область
    • Сергій Шимчак - ветеран ЗС України, Львів
    • Віктор Шинкарук м Державна прикордонна служба України, учасник АТО, Хмельницький

    Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко запропонував провести наступні «Ігри нескорених» в Україні.

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