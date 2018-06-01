Стало відомо, хто представлятиме Україну на «Іграх нескорених»

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«Ігри нескорених» цьогоріч пройдуть в австралійському Сіднеї

Організаційний комітет оголосив імена 15 чоловік, які в жовтні цього року представлять Україну на «Іграх нескорених»

Організаційний комітет «Ігор нескорених» в Україні визначились з представниками на змаганнях 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба «Ігор нескорених».

1 червня організаційний комітет в Україні оголосив імена 15 чоловік, які в жовтні цього року представлять Україну на Invictus Games в австралійському Сіднеї. Зазначається, що до числа учасників збірної вперше увійшли представники всіх українських оборонних інституцій.

«Загалом, конкуренція цього року була дуже серйозною. Торік на Національних Іграх змагалися 106 учасників, зараз - 172, з яких 68 потрапили у фінальний відбір. У збірну 2018 року ми можемо взяти, відповідно до квоти, виділеної для України, лише 15 осіб»,- розповідає Оксана Горбач, координатор проекту «Ігор нескорених» в Україні.

Ключовою кваліфікаційною умовою участі у збірній було набуття кандидатом травми, захворювання чи поранення під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій на території проведення АТО, в ході миротворчих операцій за участю України.

Склад збірної України на «Ігри нескорених-2018»:

Олександр Бєлобоков - ветеран ЗС України, Маріуполь

Олександр Гавриленко - Національна поліція України, учасник АТО, Чернігів

Юрій Дмитренко - Патрульна поліція НП України, учасник АТО, Київ

Олександр Зозуляк - ветеран ЗС України, Національна поліція України, Київ

Сергій Ільницький - Українська добровольча армія, Київ

Володимир Король - ветеран ЗС України, Київ

Майя Москвич - ветеран МВС, учасниця АТО, Луцьк

Богдан Оксентюк - Національна гвардія України, учасник АТО і ООС, Львів

Євген Олексенко - МВС, ветеран АТО, Запоріжжя

Василь Омельченко - ЗС України, Харків

Андрій Усач - ветеран ЗС України, Березне, Рівненська область

Денис Фіщук - ветеран СБУ, учасник АТО, Черкаси

Олександр Чалапчій - ветеран ЗС України, Йосипівка, Кіровоградська область

Сергій Шимчак - ветеран ЗС України, Львів

Віктор Шинкарук м Державна прикордонна служба України, учасник АТО, Хмельницький

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко запропонував провести наступні «Ігри нескорених» в Україні.