Скандал навколо Гостиного двору: Кличко просить Шмигаля приструнити міністра

Віталій Кличко переконаний, що дії міністра Олександра Ткаченка спрямовані на заморожування будь-яких ініціатив із відновлення Гостиного двору

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з тим, аби уряд невідкладно ухвалив рішення про передачу Гостиного двору громаді столиці. Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Довга історія передачі Гостиного двору громаді столиці могла б уже, нарешті, завершитися. І ми могли б приступити до відновленню будівлі в комплексі з реконструкцією Контрактової площі та реалізації концепції пішохідного Подолу. Місто разом з активістами довго цього добивалося. Процедури передачі відбувалися повільно і складно», – написав Кличко.

Мер нагадав, що спочатку об‘єкт повернули в користування держави (в управління Фонду держмайна України). Потім процес застопорився. Проте місто не здавалося.

«І от, коли місто пройшло всі обговорення, бюрократичні процедури, погодження з урядовцями (міністерствами фінансів, економіки, юстиції, Мінрегіонбуду та ФДМУ), голос подало Міністерство культури... Спочатку міністр Ткаченко заблокував рішення про передачу на засіданні уряду, запропонувавши нам підписати Меморандум. Уклали і погодили з Мінкультом Меморандум, я підписав його в редакції міністерства. Передали документ у відомство. І там він... загубився. Підготували новий. Але, виявилося, що не потрібен ніякий Меморандум, бо міністр культури проти передачі Гостиного двору громаді столиці. В нього інша ідея - передати об‘єкт Міністерству», – додав мер Києва.

Кличко зауважив, що це – навмисне блокування і затягування часу, протягом якого Гостиний двір стоятиме в такому ж стані і руйнуватиметься. Бо Мінкульт повинен заново пройти всі бюрократичні процедури, які до цього подолало місто. А потім – вкласти кошти в реконструкцію об‘єкта. Це при тому, що, як підкреслив Кличко, ніяк не оновлять Національний художній музей, Національний театр опери і балету, будівлю Національного цирку та чимало інших культурних об‘єктів.

«Місто ж готове здійснити реконструкцію Гостиного двору, створити в ньому громадський простір, музей Києва, розмістити інші експозиції, які вже були обговорені з громадськістю, з Києво-Могилянською академією, – підкреслив мер столиці. – А всі «маневри» Мінкульту, переконаний, спрямовані на заморожування будь-яких ініціатив із відновлення об‘єкту і його роботи для громади Києва. Тому, я звертаюся до прем'єр-міністра втрутитися в ситуацію і невідкладно передати Гостиний двір громаді міста. Кияни чекають на це давно!».

Раніше у Департаменті охорони культурної спадщини заявили, що Київ очікує передачі будівлі Гостиного двору з державної до комунальної власності. КМДА вже погодила проєкт розпорядження Кабінету міністрів України.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підтримує передачу Гостиного двору з державної до комунальної власності Києва.

У січні 2021 року міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко остаточно заблокував передачу Гостиного двору з державної власності у комунальну власність Києва.

Нагадаємо, що Київ уже кілька років наполягає на передачі Гостиного двору до комунальної власності. Київський міський голова Віталій Кличко неодноразово наголошував на готовності міста прийняти Гостиний двір у власність міської громади, щоб після реставрації облаштувати там заклади культури, публічні та музейні простори.

Також Київрада неодноразово зверталася до Кабміну із проханням передати на баланс столичної громади цю будівлю із зобов’язанням зберегти за нею функцію культурного закладу, без приватизації.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року і продовжує потроху руйнуватися.

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