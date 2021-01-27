Марина Порошенко повідомила, що з бюджету Києва додатково виділять 140 млн грн для закупівлі Covid-вакцини

Командою «Європейської солідарності» було внесено пропозицію щодо додаткового фінансування з київського бюджету лікарів і медичного персоналу, – голова постійної комісії Київради

З бюджету Києва виділять додатково 140 млн грн для закупівлі вакцини від коронавірусу. Про це під час брифінгу в офісі партії «Європейська солідарність» повідомила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

Вона зауважила, що центральна влада демонструє абсолютно провальну політику щодо протидії поширенню коронавірусу, тому вже з перших днів роботи нового складу Київської міської ради «Європейська солідарність» узялася вирішувати питання, які турбують кожного киянина.

«Чи достатньою є фінансова підтримка лікарів, які працюють у відділеннях, де лікують хворих на коронавірус. Чи можливо забезпечити вакцинацію і яка буде пріоритетність вакцинування різних верств населення. Чи будуть дотримані всі пункти, які у всьому світі вже визначені, що в першу чергу ми маємо захистити наших лікарів, медичний персонал, людей похилого віку, безумовно, наших військовослужбовців, які захищають Україну і від яких залежить наше спокійне, мирне життя», – наголошує Порошенко.

«З перших днів роботи Київради 9-го скликання, у грудні 2020 року, ми провели аудит і змогли віднайти 422 мільйони гривень та спрямувати їх на забезпечення лікарень, які лікують хворих на ковід-19, необхідними медикаментами. Це дозволило їм спокійно працювати в період між бюджетними роками і мати все необхідне для надання якісної медичної допомоги», – нагадала Марина Порошенко.

«Нашою командою «Європейської солідарності» було внесено пропозицію щодо додаткового фінансування з київського бюджету лікарів і медичного персоналу, які лікують хворих на коронавірус. І завдяки таким ініціативам було знайдено додатково 1,6 мільярда гривень до бюджету 2021 року. Завдяки цьому вже з січня київські лікарі будуть отримувати додатково по 5 тисяч гривень до своєї заробітної плати, медичні сестри – 4 тисячі гривень, і молодший медичний персонал – 2 тисячі гривень», – повідомила Марина Порошенко.

Вона також зауважила, що тимчасово створена більшість у Київській міській раді ухвалила бюджет міста на 2021 рік, не врахувавши жодної поправки від «Європейської солідарності». «Ми вважаємо, що це значно знизить якість соціальних і медичних послуг для киян», – наголосила Порошенко.

«Вже сьогоднішнє засідання постійної Комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики показує, що вимоги «Європейської солідарності» були обґрунтовані. І вже сьогодні на Комісії ми голосували за зміни та збільшення коштів у розмірі 140 мільйонів гривень на фінансування Міської цільової програми «Здоров’я киян» для того, щоб найближчим часом місто могло закупити вакцини та провести імунізацію киян від коронавірусу», – зазначила Марина Порошенко.

Вона звернулася до представників органів місцевого самоврядування із закликом за прикладом Києва вжити заходів для забезпечення вакцинації у своїх адміністративних одиницях, оскільки сподіватися на центральну владу не доводиться.

«Я закликаю й інші місцеві ради, керівництво регіонів та обласних центрів також не чекати від центральної влади, коли вони почнуть дійсно професійну якісну, послідовну боротьбу з епідемією коронавірусу в Україні. А допомагати своєму населенню на місцевому рівні, тому що найцінніше, що ми маємо в Україні – це наші громадяни, і ми маємо захищати їх, берегти їхнє здоров’я і життя», – резюмує Марина Порошенко.

Як повідомлялося, Марина Порошенко контролюватиме реконструкцію реабілітаційного центру на Подолі.

Також лідер «Європейської солідарності» у Києві представила програму «Персональний асистент» для людей з інвалідністю.