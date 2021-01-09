Марина Порошенко закликала владу повернути належне фінансування культурних проєктів

Вона також зазначила, що за її керівництва Фондом були профінансовані понад 700 проєктів

Наразі фінансування сфери культури суттєво скорочене, – зауважила Порошенко

Суттєве недофінансування культурних проєктів не дозволяє Україні рухатися вперед. У цьому переконана голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Київради, депутат «Європейської Солідарності» Марина Порошенко.

В авторській програмі Юлії Литвиненко «Люди великого міста» на телеканалі Kyiv.Live. Порошенко розповіла, що за період її керівництва Українським культурним фондом українським митцям вдалося реалізувати близько 700 проєктів. Наразі фінансування сфери культури суттєво скорочене – зауважує Марина Порошенко.

«Безумовно, проєкт Українського культурного фонду – це моя особиста гордість. Три роки тому він був створений за найкращими європейськими зразками. І працює за сучасними принципами прозорості, незаангажованості, підтримки культури і мистецтва в Україні. Він дійсно надихнув нашу творчу спільноту на те, що вона можливо вперше відчула, що Україні потрібен культурний мистецький продукт, що держава дійсно дбає про нашу творчу еліту», – згадує Марина Порошенко.

Вона також зазначила, що за її керівництва Фондом були профінансовані понад 700 проєктів. «Українці змогли побачити, що з’явилося культурне життя в Україні. По всіх регіонах – ці проєкти відбувалися у різних містах України», – нагадала Порошенко.

«Станом на кінець бюджетного 2020 року, на жаль, реалізується два бюджетних проєкти. Це безпосередньо основна програма з підтримки культурних і мистецьких проєктів, яка на сьогодні недофінансована майже на 40%. Друга програма – це інституційна підтримка в культурній галузі. І вона недофінансована на 60%», – зауважує Марина Порошенко.

«Я дуже сподіваюся, що такий підхід щодо підтримки культури, культурної спадщини буде переглянутий. Кожна країна повинна підтримувати свою культуру. Це те, що нас ідентифікує. Це те, що дає нам підстави пишатися нашою країною, нашими культурними, творчими надбаннями. Без цього нам не можна рухатися вперед, формувати національну гордість за нашу державу», – переконана Марина Порошенко.

Вона також нагадала, що масштабні культурні ідеї реалізовані завдяки меценатству Фонду Порошенка і компанії Рошен. «Ми і раніше реалізовували власноруч багато проєктів по всій країні. Тобто вони мали всеукраїнський масштаб. Я думаю, що всі українці знають ці проєкти. Це і світломузичний фонтан Рошен, і Черкаський зоопарк, і Театр на Подолі. Цієї осені ми вже презентували новий проєкт – це нова концертна зала, концерт-хол Рошен, який буде будуватися за всіма сучасними вимогами – і світовими, і європейськими», – розповідає Марина Порошенко.

«Ми разом з корпорацією Рошен ставимо перед собою амбітні плани побудувати його за п’ять років. У 2025 році його відкрити. Наші музиканти, якими ми так пишаємося, дуже фахові, талановиті, але вони не мають майданчиків, де реалізовувати свій талант всередині країни. Коли з’явиться такий майданчик у нас у Києві, ми зможемо запрошувати і своїх музикантів, і світових зірок класичної музики. Щоб вони приїжджали і змогли показати на сучасному обладнанні, у сучасних залах своє мистецтво», – пояснює Марина Порошенко.

Нагадаємо, в Україні почав діяти локдаун. Обмеження діятимуть до опівночі 25 січня. В уряді уточнили торговельні заборони, що вводяться під час зимового локдауну.

Із 8 до 24 січня включно супермаркети можуть продавати будь-які товари. Але для цього мають дотримуватися певних умов.

Крім того, у Мінкульті розповіли, як культура та туризм працюватимуть під час локдауну.