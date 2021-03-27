Стало відомо імʼя ще одного українського військового, що загинув біля Шумів

Мешканець Рівненщини Максим Абрамович перебував в АТО з 2017 року

Серед чотирьох українських військових, що загинули учора на Донбасі – мешканець міста Дубровиця Рівненської області Максим Абрамович, 1994 року народження. Про це йдеться на сторінці Дубровицької міської ради у Facebook.

Як говориться в повідомленні, Максим Абрамович навчався в Харківському університеті, з 2017 по 2020 рік проходив службу в Збройних Силах за контрактом та брав участь в бойових діях в зоні АТО. В грудні 2020 року знову став на захист України.

Нагадаємо, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль.

Зеленський висловив співчуття рідним чотирьох військових, які загинули на сході країни.

Також стало відомо, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.