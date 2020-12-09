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    Доба на Донбасі: бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки

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    Доба на Донбасі: бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки

    З початку поточної доби штаб не фіксував обстрілів з боку бойовиків

    За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував один обстріл з боку бойовиків.

    Як повідомляє прес-центр ООС, поблизу Авдіївки терористи вели вогонь зі стрілецької зброї.

    «Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат в результаті ворожих пострілів не було»,– заявили в штабі.

    З початку поточної доби штаб не фіксував обстрілів з боку бойовиків.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас обстріл
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