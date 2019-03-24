Окупанти гатили з мінометів на Донбасі
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Підрозділи дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння
Поточна доба характеризується дотриманням сторонами режиму тиші. Станом на 18.00 зафіксовано два випадки обстрілів позицій Об'єднаних сил. Про це інформує прес-служба операції Об’єднаних сил.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу селища Золоте-4 застосовано міномет калібру 82 мм, а в районі населеного пункту Новолуганське – міномет 82-го калібру та стрілецьку зброю.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, у суботу, 23 березня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню.