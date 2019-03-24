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    Події в Україні

    Окупанти гатили з мінометів на Донбасі

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    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових - Окупанти гатили з мінометів на Донбасі
    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових

    Підрозділи дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння

    Поточна доба характеризується дотриманням сторонами режиму тиші. Станом на 18.00 зафіксовано два випадки обстрілів позицій Об'єднаних сил. Про це інформує прес-служба операції Об’єднаних сил.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу селища Золоте-4 застосовано міномет калібру 82 мм, а в районі населеного пункту Новолуганське – міномет 82-го калібру та стрілецьку зброю.

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

    Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються.

    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

    Нагадаємо, у суботу, 23 березня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню.

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