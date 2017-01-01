Стало відомо ім’я заступника голови нового Верховного Суду

За кандидатуру Богдана Львова проголосувало 77 зі 111 суддів

Заступником голови нового Верховного Суду обрали колишнього голову Вищого господарського суду Богдана Львова за поданням новообраного голови Верховного Суду Валентини Данішевської. Таке рішення сьогодні було ухвалено на Пленумі Верховного Суду. «Я схиляюся до того, щоб посаду заступника посіла людина досвідчена, яка має досвід роботи в суді,



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Богдан Львов

За кандидатуру Богдана Львова проголосувало 77 зі 111 суддів

Заступником голови нового Верховного Суду обрали колишнього голову Вищого господарського суду Богдана Львова за поданням новообраного голови Верховного Суду Валентини Данішевської. Таке рішення сьогодні було ухвалено на Пленумі Верховного Суду.

«Я схиляюся до того, щоб посаду заступника посіла людина досвідчена, яка має досвід роботи в суді, яка має управлінські навички, яка очолювала суд протягом декількох років. Я пропоную Львова Богдана Юрійовича. Думаю, що можу покладатися на його організаційні здібності, на його досвід і вміння тримати руку на пульсі», - оголосила подання Данішевська на обрання Богдана Львова заступником голови Верховного Суду.

За кандидатуру Богдана Львова проголосувало 77 зі 111 суддів. Таким чином, його обрали заступником голови Верховного Суду.

Також Пленум обрав відкритим голосуванням секретаря Пленуму Верховного Суду Дмитра Луспеника.

Зазначимо, що раніше Богдан Львов обіймав посаду голови Вищого господарського суду України. Він був обраний до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, головою нового Верховного Суду обрали суддю Валентину Данішевську.

Уже прийнято рішення, що новий склад Верховного Суду офіційно розпочне свою роботу 15 грудня 2017 року.

Нагадаємо, 10 листопада президент видав указ про призначення 114 кандидатів на посади суддів Касаційного господарського, Касаційного адміністративного, Касаційного кримінального, Касаційного цивільного судів у складі Верховного суду, а 11 листопада новопризначені судді склали присягу.