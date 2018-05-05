Стало відомо, яке українське питання готується до розгляду у Радбезі ООН

Засідання Радбезу ООН з українського питання заплановане на 29 травня

Заплановане на 29 травня відкрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні детально розгляне два аспекти: нехтування правами людини в окупованому Росією українському Криму, а також посилення агресії на Донбасі. Про це повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає «Укрінформ». «29



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання Радбезу ООН з українського питання заплановане на 29 травня

Заплановане на 29 травня відкрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні детально розгляне два аспекти: нехтування правами людини в окупованому Росією українському Криму, а також посилення агресії на Донбасі. Про це повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає «Укрінформ».

«29 травня Рада Безпеки ООН проведе відкрите засідання з метою розгляду ситуації в Україні. Обговорення проводитимуться по двох аспектах: ситуації в окупованому Криму, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей», - повідомив дипломат.

Український представник уточнив, що засідання саме в такому, відкритому, форматі по ситуації Україні не проводилося з лютого 2017 року. «Щоправда, обговорення українського питання після цього проходили в інших форматах, у тому числі в режимі закритих консультацій, а також засідання 15 березня у форматі Арріа», - додав він.

«Ми вважаємо, що проведення обговорень у Раді Безпеки ООН 29 травня дасть нам можливість продовжити міжнародні зусилля з вирішення українського питання, обговорити шляхи подальшої підтримки з боку Ради Безпеки та ООН загалом. Ми поінформуємо членів Радбезу про нинішню ситуацію на сході України, яка характеризується посиленням насильства та обстрілів з боку бойовиків, підтримуваних Росією», - сказав Ніколенко.

Що стосується ситуації в Криму, за словами дипломата, обов'язково обговорюватиметься практика окупаційної влади щодо грубих порушень прав людини, утисків активістів і журналістів, а також незаконних затримань й арештів громадян.

Засідання РБ ООН скликається у взаємодії з партнерами в Радбезі - насамперед, Польщею, яка головуватиме в Раді протягом травня, а також іншими країнами-членами Організації. Обговорення транслюватимуться в режимі онлайн на офіційному сайті ООН. Його початок попередньо запланований на 15-ту годину 29 травня за місцевим часом (о 22:00 за Києвом).