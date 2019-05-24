Завтра Українська православна церква отримає грека-єпископа
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Урочистості відбудуться у Михайлівському золотоверхому монастирі уже цієї суботи
На засіданні священного Синоду Української православної церкви було підтверджено обрання архімандрита Епіфанія, який буде рукоположений на єпископа Ольвійського та на правах вікарія Предстоятеля УПЦ і опікуватиметься грекомовною паствою в Україні. Про це повідомив предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній.
Як повідомлялося раніше, титулярним єпископом Української православної церкви може стати грек, архімандрит Епіфаній (Дімітріу), клірик Дімітріадської та Алміроської митрополії Елладської Православної Церкви. Про це ішлося у проекті рішень третього засідання Синоду Української православної церкви, який є у розпорядженні «Главкома».
Відповідаючи на запитання «Главкома» перед початком засідання Синоду, предстоятель церкви митрополит Епіфаній зазначив, що в Українській церкві навіть за часів існування УПЦ КП були екзархи. «У нас завжди були екзархи (представників Вселенського патріарха). Архієрей грек – це не щось нове для Української церкви. Він буде сприяти визнанню автокефалії УПЦ і на міжнародному рівні», - сказав митрополит Епіфаній.
Як повідомляв «Главком», сьогодні у патріаршому будиночку на території Національного заповідника «Софія Київська» відбулося третє засідання Священного Синоду Української православної церкви.
Як повідомили в Українській православній церкві, у суботу, 25 травня в Михайлівському золотоверхому монастирі відбудеться вшанування пам'яті святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського, який є небесним покровителем предстоятеля Української православної церкви. З цієї нагоди у Михайлівському соборі пройде святкова літургія, за якою відбудеться рукоположення архімандрита Епіфанія (Дімітріу) на єпископа Ольвійського.