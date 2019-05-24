Завтра Українська православна церква отримає грека-єпископа



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Митрополит Димитрій і предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній ідуть поряд на третє засідання Священного Синоду Помісної церкви Фото: Михайло Глуховський, «Главком»

Урочистості відбудуться у Михайлівському золотоверхому монастирі уже цієї суботи

На засіданні священного Синоду Української православної церкви було підтверджено обрання архімандрита Епіфанія, який буде рукоположений на єпископа Ольвійського та на правах вікарія Предстоятеля УПЦ і опікуватиметься грекомовною паствою в Україні. Про це повідомив предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній.

Архімандрит Епіфаній (Дімітріу), клірик Дімітріадської та Алміроської митрополії Елладської Православної Церкви Фото: Romfea.gr

Як повідомлялося раніше, титулярним єпископом Української православної церкви може стати грек, архімандрит Епіфаній (Дімітріу), клірик Дімітріадської та Алміроської митрополії Елладської Православної Церкви. Про це ішлося у проекті рішень третього засідання Синоду Української православної церкви, який є у розпорядженні «Главкома».

Відповідаючи на запитання «Главкома» перед початком засідання Синоду, предстоятель церкви митрополит Епіфаній зазначив, що в Українській церкві навіть за часів існування УПЦ КП були екзархи. «У нас завжди були екзархи (представників Вселенського патріарха). Архієрей грек – це не щось нове для Української церкви. Він буде сприяти визнанню автокефалії УПЦ і на міжнародному рівні», - сказав митрополит Епіфаній.

Як повідомляв «Главком», сьогодні у патріаршому будиночку на території Національного заповідника «Софія Київська» відбулося третє засідання Священного Синоду Української православної церкви.

Як повідомили в Українській православній церкві, у суботу, 25 травня в Михайлівському золотоверхому монастирі відбудеться вшанування пам'яті святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського, який є небесним покровителем предстоятеля Української православної церкви. З цієї нагоди у Михайлівському соборі пройде святкова літургія, за якою відбудеться рукоположення архімандрита Епіфанія (Дімітріу) на єпископа Ольвійського.