Єпископом Української церкви може стати іноземний громадянин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Третій Синод Української православної церкви, 24 травня 2019 року Фото: Михайло Глуховський, Главком

Другим важливим питанням сьогоднішнього засідання Синоду є конфліктна ситуація навколо заяв почесного патріарха Філарета

Титулярним єпископом Української православної церкви може стати грек, архімандрит Епіфаній (Дімітріу), клірик Дімітріадської та Алміроської митрополії Елладської Православної Церкви.

Про це ідеться у проекті рішень засідання третього Синоду Української православної церкви, внесеного до синодального Журналу, що є в розпорядженні «Главкома».

Предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній в коментарі «Главкому»не виключив, що питання обрання архімандрита Епіфанія єпископом стоятиме у порядку денному. З такою ініціативою виступив митрополит Корсунський, екзарх Київського патріархату в Греції Тимофій (Кутальянос)

Архімандрита Епіфанія хочуть поновити титулярним єпископом (помічником єпископа) в Маріуполь. Вперше він отримав посаду в Україні у 2000 році.

«(Архімандрит Епіфаній - Ред.) Обраний в 2000-му році синодом Київського патріархату на архієрея Маріуполя. Тому ми можемо поновити, але це буде залежати від рішення синоду. Буде вікарієм, обслуговувати грецькі парафії, греків в Україні», - пояснив митрополит Епіфаній.

Раніше ЗМІ писали про те, що архімандрит Епіфаній (Дімітріу) може стати вікарним єпископом, але митрополит Епіфаній на запитання кореспондента «Главкома» уточнив, що «скоріше не вікарний, а титулярний».

У Православній церкві титулярний єпископ — це єпископ , що не має єпархії (не правлячий), і допомагає єпархіальному архієрею. Титулярний єпископ відрізняється від вікарного. Вікарій носить титул реального міста у межах єпархії , єпископу якої він підпорядкований, і періодично може (і має) здійснювати там богослужіння , тоді як титулярний носить історичний титул міста, яке або вже не існує, або перебуває на неправославних територіях, куди цей єпископ не може потрапити. Іноді ці два терміни вживають як синонім.

«У нас завжди були екзархи (представників Вселенського патріарха). Архієрей грек – це не щось нове для Української церкви. Він буде сприяти визнанню автокефалії УПЦ і на міжнародному рівні. Це якщо буде прийнято відповідне рішення», - додав митрополит УПЦ.

Також зазначимо, що другим важливим питанням засідання Синоду є конфліктна ситуація навколо заяв Почесного патріарха Філарета.

Відповідаючи на запитання «Главкома» про те, чи спілкувався він з почесним патріархом після гучних заяв, митрополит Епіфаній відповів заперечно. «Привіталися на інавгурації. У нього до мене не було запитань, як і у мене до нього», - сказав предстоятель Української православної церкви.

Перший Синод відбувся на початку лютого після інтронізації Епіфанія. Другий синод – 4 березня 2019 року.

Зазначимо також, що 22 травня Святійший Патріарх Філарет у своїй резиденції провів зустріч з представниками Вселенського Патріархату митрополитом Галльським Еммануїлом та другим секретарем Святого та Священного Синоду дияконом Григорієм (Франгакісом).

Як відомо, 12 травня почесний патріарх Філарет заявив, що у Православній церкві України можливий розкол, тому що з моменту створення ПЦУ її предстоятель, митрополит Київський і всієї України Епіфаній припинив спілкуватися з ним, а також порушив попередні домовленості, за якими Філарет мав би керувати церквою, а Епіфаній представляти її на зовнішньому рівні. Також Філарет запевнив, що Українська православна церква Київського патріархату досі існує. Після цього деякі засоби масової інформації заявили, що патріарх Філарет хоче відновити та очолити УПЦ КП та відсторонити від влади Епіфанія. За кілька днів, 14 травня предстоятель Православної церкви Епіфаній спростував інформацію про розкол у Помісній церкві. «Кожен ієрарх має певні думки, але ми повинні спільно будувати майбутнє єдиної помісної Української православної церкви», - підкреслив він.

9 травня предстоятель Православної церкви України Епіфаній поспілкувався з очільником Московської церкви Онуфрієм на церемонії вшанування загиблих у Другій світовій.

Як повідомлялося, 30 квітня президент Володимир Зеленський зустрівся з митрополитом Московської церкви Онуфрієм.

У той же день Зеленський також зустрічався із Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.

Читайте також: