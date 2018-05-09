Стало відомо про нове затримання у Києві (оновлено)

Затриманим виявився молодик з організації «Моноліт»

У Києві затримали чоловіка з підозрілим рюкзаком, інцидент стався на вулиці Івана Мазепи, що пролягає від Арсенальної площі. Про це повідомляє кореспондент «Главкому». За наявними даними, затримання відбулось через те, що чоловік відмовив органам правопорядку показати вміст рюкзака. Затриманим виявився член організації «Білий



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Затриманим виявився молодик з організації «Моноліт»

У Києві затримали чоловіка з підозрілим рюкзаком, інцидент стався на вулиці Івана Мазепи, що пролягає від Арсенальної площі. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

За наявними даними, затримання відбулось через те, що чоловік відмовив органам правопорядку показати вміст рюкзака. Затриманим виявився член організації «Білий молот».

Після затримання молодика, правоохоронці почати проводити слідчі дії.

Нагадаємо, до цього випадку поліція повідомляла про затримання чотирьох осіб, які мали заборонену символіку комуністичного тоталітарного режиму. Відомо також про затримання ще одного націоналіста - з «Моноліту». Він зривав георгіївські стрічки з учасників акції «Безсмертний полк».

Окрім того, поліцейські поблизу станції метро «Арсенальна» затримали чоловіка, який намагалася з рушницею пройти на територію проведення масових заходів.

Нагадаємо, у Києві 9 травня проходить акція «Безсмертний полк».

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