У Києві через заборонену символіку затримали чотирьох людей
- Сьогодні, 11:10
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Затримані доправлені до Печерського відділу поліції
У Києві у ході масових заходів затримали чотирьох осіб. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
За її даними, затримання відбулись через заборонену символіку комуністичного тоталітарного режиму. Затримані доправлені до Печерського відділу поліції.
Раніше «Главком» повідомляв про затримання 9 травня Олени Бережної, матері загиблої екс-депутатки від «Партії регіонів» Ірини Бережної. Вона мала георгівську стрічку.
«Главкому» також відомо про затримання поліцією у Києві націоналіста, який зривав георгіївські стрічки з учасників акції «Безсмертний полк». Націоналіст представляє організацію «Моноліт». Активіст пояснив свої дії тим, що поліція, за його словами, не виконує своїх функцій.
Нагадаємо, у Києві 9 травня проходить акція «Безсмертний полк».
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