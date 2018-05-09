У Києві через заборонену символіку затримали чотирьох людей

Затримані доправлені до Печерського відділу поліції

У Києві у ході масових заходів затримали чотирьох осіб. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ. За її даними, затримання відбулись через заборонену символіку комуністичного тоталітарного режиму. Затримані доправлені до Печерського відділу поліції. Раніше «Главком» повідомляв про затримання 9 травня Олени Бережної,



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Затримання Олени Бережної

Затримані доправлені до Печерського відділу поліції

У Києві у ході масових заходів затримали чотирьох осіб. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За її даними, затримання відбулись через заборонену символіку комуністичного тоталітарного режиму. Затримані доправлені до Печерського відділу поліції.

Раніше «Главком» повідомляв про затримання 9 травня Олени Бережної, матері загиблої екс-депутатки від «Партії регіонів» Ірини Бережної. Вона мала георгівську стрічку.

«Главкому» також відомо про затримання поліцією у Києві націоналіста, який зривав георгіївські стрічки з учасників акції «Безсмертний полк». Націоналіст представляє організацію «Моноліт». Активіст пояснив свої дії тим, що поліція, за його словами, не виконує своїх функцій.

Затриманий націоналіст

Нагадаємо, у Києві 9 травня проходить акція «Безсмертний полк».

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