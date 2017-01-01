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    Стало відомо про загибель бійця АТО від кулі снайпера

    Про дату і час похорону бійця АТО буде повідомлено пізніше
    7 грудня на Донбасі від кулі снайпера загинув боєць 1-го батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Андрій Павленко. Про це йдеться на сторінці батальйону у Facebook. « 7 грудня, виконуючи свій військовий обов’язок, в Донецькій області від кулі снайпера загинув військовослужбовець 1-го батальйону 25-ї окремої
    • Сьогодні, 03:29
    • Розсилка
    Андрій Павленко
    Андрій Павленко

    Про дату і час похорону бійця АТО буде повідомлено пізніше

    7 грудня на Донбасі від кулі снайпера загинув боєць 1-го батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Андрій Павленко.

    Про це йдеться на сторінці батальйону у Facebook.

    « 7 грудня, виконуючи свій військовий обов’язок, в Донецькій області від кулі снайпера загинув військовослужбовець 1-го батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Андрій Павленко», – йдеться в повідомленні.

    Про дату і час похорону буде повідомлено пізніше.

    Раніше в Житомирі 28 листопада попрощалися із загиблим снайпером Максимом Перепелицею, який загинув, намагаючись врятувати пораненого товариша по службі.

    Відзначимо, за минулу добу зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. В результаті бойових дій загиблих і поранених серед українських військовослужбовців не було. 

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко сказав, що в ході конфлікту на Донбасі загинуло 2 тисячі 750 українських військових.

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