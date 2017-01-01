Стало відомо про загибель бійця АТО від кулі снайпера
- Сьогодні, 03:29
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Про дату і час похорону бійця АТО буде повідомлено пізніше7 грудня на Донбасі від кулі снайпера загинув боєць 1-го батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Андрій Павленко.
Про це йдеться на сторінці батальйону у Facebook.
« 7 грудня, виконуючи свій військовий обов’язок, в Донецькій області від кулі снайпера загинув військовослужбовець 1-го батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Андрій Павленко», – йдеться в повідомленні.
Про дату і час похорону буде повідомлено пізніше.
Раніше в Житомирі 28 листопада попрощалися із загиблим снайпером Максимом Перепелицею, який загинув, намагаючись врятувати пораненого товариша по службі.
Відзначимо, за минулу добу зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. В результаті бойових дій загиблих і поранених серед українських військовослужбовців не було.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко сказав, що в ході конфлікту на Донбасі загинуло 2 тисячі 750 українських військових.