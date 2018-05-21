Стало відомо, скільки днів українці відпочиватимуть на Трійцю

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Українці матимуть вільні дні 26, 27, 28 травня

В Україні буде три державних вихідних на Трійцю. Свято припадає цього року на 27 травня. Вихідний переноситься на понеділок. Українці матимуть вільні дні 26, 27, 28 травня. Це передбачає розпорядження Кабінету міністрів України.

Рішення щодо вихідних стосується підприємств, установ і організацій з 5-денним робочим тижнем і 2 вихідними - суботою і неділею. Виняток становлять Укрпошта, органи Пенсійного фонду, Державна казначейська служба. Спеціальний режим роботи банків та їхніх установ у зазначені дні регулює Національний банк України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив перенесення робочих днів 2018 року. У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого дня.