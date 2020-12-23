Вигідний гаджет. Стало відомо, скільки штрафів до бюджету принесли камери на дорогах

За пів року комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху «виписали» штрафів майже на 170 мільйонів гривень

Комплекси автоматичної фіксації правил дорожнього руху виявилися дуже ефективними, з фінансової точки зору. Як повідомили «Главкому» у Патрульній поліції України, за пів року роботи, так звані, камери виписали штрафів майже на 170 млн грн.

Перші автоматизовані комплекси почали працювати у Києві та області першого червня 2020 року. Поки що повноцінно працюють лише 50 камер, які фіксують виключно перевищення швидкості.

Але у майбутньому комплексів буде набагато більше. Всього планується встановити близько двох тисяч таких «спостерігачів». Також правоохоронці обіцяють суттєво розширити їх функціонал.

Тож логічно припустити, що після повноцінної реалізації проєкту камери зможуть щорічно «заробляти» на порушниках мільярди гривень.

А ось до ефективності камер, з точки зору поліпшення безпеки на дорогах, є питання. За підрахунками «Главкома» комплекси поки що не змогли знизити кількість аварій у Києві. Про це свідчить офіційна статистика ДТП за червень-листопад – шість місяців, коли у столиці працювали комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

За підрахунками «Главкома», за останні пів року кількість аварій в Києві знизилася приблизно на 5,4% (у порівнянні з минулим роком). Це, звісно, позитивна динаміка. Але вона спостерігалася й до запуску камер.

Кількість ДТП у столиці почала скорочуватися ще у березні – після запровадження карантину. До того ж динаміка була ще вищою. У січні-травні – коли камери ще не працювали, аварій на столичних дорогах поменшало на 14%.

У поліції пояснюють: поки що камер замало, щоб суттєво змінити ситуацію. До того ж їх функціонал обмежено.

«З початку запуску системи минуло не так багато часу, але ми вже фіксуємо її позитивні результати. Кількість порушень в місцях їхнього встановлення зменшилась у п’ять разів, а кількість ДТП – у три рази», – запевнили «Главком» у поліції.

Нагадаємо, у червні 2020 року в Україні почали працювати перші комплекси автоматичної фото- і відеофіксації порушення правил дорожнього руху. Поки що, так звані, камери працюють лише на Київщині. Станом на грудень 2020 року повноцінно працювало лише 50 камер.

Детальніше читайте у матеріалі: