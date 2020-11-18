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    В Україні почали діяти оновлені правила дорожнього руху: що важливо знати

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    З 17 листопада набули чинності зміни до правил дорожнього руху України - В Україні почали діяти оновлені правила дорожнього руху: що важливо знати
    З 17 листопада набули чинності зміни до правил дорожнього руху України

    Зміни до правил дорожнього руху України схвалені за ініціативою МВС

    З 17 листопада набули чинності зміни до правил дорожнього руху України, прийняті минулого тижня Кабінетом міністрів за ініціативою МВС. Розповідаємо, що важливо і потрібно знати всім учасникам дорожнього руху.

    • Водії таксі тепер зобов'язані пристібатися ременем безпеки. Без ременя дозволено їздити лише у межах населених пунктів водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.
    • Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні користуватися засобами пасивної безпеки (підголовниками, ременями безпеки, де їх установка передбачена конструкцією), а пасажири з інвалідністю, можуть не користуватися ними тільки якщо їх фізіологічні особливості унеможливлюють користування.
    • Пішоходи, які йдуть по узбіччю або проїжджій частині дороги, зобов'язані використовувати світловідбиваючі елементи (стрічки, наклейки, жилети і т.д.) в темний час доби і в умовах обмеженої видимості. Або мати одяг зі світловідбиваючими елементами.
    • Велосипедисти отримали право їздити по смугах для руху громадського транспорту.
    • Учні, які сідають за кермо навчального автомобіля, повинні мати при собі дійсну медичну довідку, яка засвідчує відсутність протипоказань для керування транспортними засобами.
    • Крім того, змінені деякі положення, що стосуються автомобілів і водіїв, що перевозять небезпечні вантажі, і введений новий вид дорожнього знаку 1.40, який тепер буде називатися «зміна покриття» замість давно втратив актуальність знаку «кінець дороги з удосконаленим покриттям».
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    До слова, юристи нагадали, хто не може бути свідком порушення правил дорожнього руху.

    Теги: МВС дороги водій ПДР дорожній рух автомобіль Україна
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