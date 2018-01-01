Найбільше справ надійде до Касаційного адміністративного суду - понад 38 тисяч

У Верховному Суді повідомили, що до 15 січня отримають 72 тис. 233 справи, які не були розглянуті вищими спеціалізованими судами. Найбільше справ надійде до Касаційного адміністративного суду - понад 38 тисяч. Також на розгляд Касаційного цивільного суду надійде 27 825 справ. При цьому найменше справ надійде до Касаційного кримінального та



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Стало відомо, скільки справ ліквідовані спеціалізовані суди передадуть до Верховного Суду

Найбільше справ надійде до Касаційного адміністративного суду - понад 38 тисяч

У Верховному Суді повідомили, що до 15 січня отримають 72 тис. 233 справи, які не були розглянуті вищими спеціалізованими судами.



Найбільше справ надійде до Касаційного адміністративного суду - понад 38 тисяч.



Також на розгляд Касаційного цивільного суду надійде 27 825 справ.



При цьому найменше справ надійде до Касаційного кримінального та Касаційного господарського судів: 2904 та 3154 відповідно.

При цьому після запуску Верховного Суду до нього почали надходити і нові скарги. Так, станом на 27 грудня судді Касаційного адміністративного суду отримали понад 3 тис. справ, судді Касаційного цивільного - 1259 справ, судді Касаційного кримінального - 300 справ і між суддями Касаційного господарського суду вже розподілено 465 справ. Однак коли розпочнуть розглядами справи, у ВС ще не повідомили.



Нагадаємо, що 15 грудня розпочав роботу новий Верховний Суд, а Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий адміністративний та Вищий господарський суди припинили свою діяльність. Не розглянуті ними справи тепер слухатимуть суддів відповідних касаційних судів у складі ВС. Головою Верховного Суду було обрано Валентину Данішевську.