Стало відомо, скільки справ ліквідовані спеціалізовані суди передадуть до Верховного Суду
- Сьогодні, 13:50
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Найбільше справ надійде до Касаційного адміністративного суду - понад 38 тисяч
У Верховному Суді повідомили, що до 15 січня отримають 72 тис. 233 справи, які не були розглянуті вищими спеціалізованими судами.
Найбільше справ надійде до Касаційного адміністративного суду - понад 38 тисяч.
Також на розгляд Касаційного цивільного суду надійде 27 825 справ.
При цьому найменше справ надійде до Касаційного кримінального та Касаційного господарського судів: 2904 та 3154 відповідно.
При цьому після запуску Верховного Суду до нього почали надходити і нові скарги. Так, станом на 27 грудня судді Касаційного адміністративного суду отримали понад 3 тис. справ, судді Касаційного цивільного - 1259 справ, судді Касаційного кримінального - 300 справ і між суддями Касаційного господарського суду вже розподілено 465 справ. Однак коли розпочнуть розглядами справи, у ВС ще не повідомили.
Нагадаємо, що 15 грудня розпочав роботу новий Верховний Суд, а Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий адміністративний та Вищий господарський суди припинили свою діяльність. Не розглянуті ними справи тепер слухатимуть суддів відповідних касаційних судів у складі ВС. Головою Верховного Суду було обрано Валентину Данішевську.