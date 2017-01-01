«Наділена Господом відчуттям справедливості». Що відомо про нову очільницю Верховного суду

Призначення Данішевської, з першого погляду, виглядає реверансом в бік західних партнерів…

У четвер, 30 листопада, на пленумі нового Верховного суду було обрано його голову, нею стала засновник та керівник благодійної організації «Центр комерційного права» Валентина Данішевська. До сьогоднішнього пленуму була прикута особлива увага. Пояснення цьому дуже просте: Верховний суд має стати ключовою інстанцією в контексті судової

Фото: censor.net.ua Валентина Данішевська

Призначення Данішевської, з першого погляду, виглядає реверансом в бік західних партнерів…

У четвер, 30 листопада, на пленумі нового Верховного суду було обрано його голову, нею стала засновник та керівник благодійної організації «Центр комерційного права» Валентина Данішевська.

До сьогоднішнього пленуму була прикута особлива увага. Пояснення цьому дуже просте: Верховний суд має стати ключовою інстанцією в контексті судової реформи і стояти на верхівці всієї системи правосуддя. У цей суд тепер будуть входити касаційні господарський, адміністративний, кримінальний та цивільний суди. Верховний суд буде єдиною установою, яка зможе переглядати рішення Вищого антикорупційного суду та Вищого суду з питань інтелектуальної власності, які ще тільки планується створити. Також голова ВС за посадою входитиме до Вищої ради правосуддя, яка вирішує питання призначення та звільнення суддів. Тож очільник нової структури триматиме в руках всі важелі для впливу на реформовану судову систему.

Нагадаємо, у кінці вересня Вища рада правосуддя рекомендувала президенту кандидатів до Верховного Суду. Президент підписав указ про завершення формування суду, і 11 листопада пройшла церемонія приведення 114 суддів до присяги. Петро Порошенко урочисто заявив, що це буде найкращий склад Верховного Суду за всі роки незалежності. Окремо відзначалося, що вперше склад суду був сформований на основі відкритого конкурсу, а від процедури відбору були відсторонені всі політичні органи, включаючи президента.

Частину найбільш одіозних претендентів на конкурсі дійсно забракували, але у Громадської ради доброчесності, яка контролювала відбір суддів, були свої претензії до процедури конкурсу. Експерти заявили, що під час конкурсу мали місце порушення, а Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя не дослухались до висновків ради доброчесності. Рада вважала, шо 25 рекомендованих кандидатів не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики.

Втім маємо те, що маємо. Серед кандидатів на голову Верховного Суду фігурували прізвища колишнього судді Вищого спецсуду України Дмитра Луспеника, правозахисника Аркадія Бущенка, який з 2012 року був виконавчим директором Української Гельсінської спілки, екс-судді Львівського окружного адмінсуду Володимира Кравчука, директорки «Центру комерційного права» Валентини Данішевської, адвоката та колишньої співвласниці юридичної фірми Олени Кібенко та колишнього голови Вищого господарського суду України Богдана Львова. Найбільш досвідчений Львов був єдиним з цієї когорти, хто мав негативний висновок Громадської ради доброчесності.

Ближче до дня пленуму лишилось тільки три кандидатури – Данішевської, Бущенка та Кравчука. Після процедури таємного голосування Верховний Суд очолила суддя Касаційного господарського суду Валентина Данішевська, яка отримала 67 голосів зі 111 присутніх суддів.

Хто ж відтепер буде фактично контролювати судову систему?

Валентина Данішевська

Данішевська – народилась у Запоріжжі, в 1983-му році заочно закінчила Одеський державний університет імені Мечникова за спеціальністю «правознавство». Підвищувала кваліфікацію в Суддівській академії (Вустрау, Німеччина) та Міжнародному інституті права (Вашингтон, США).

Кар’єру починала в 1975-го року в районному відділі соцзахисту рідного Запоріжжя на посаді старшого інспектора, з 1976-го по 1987-й рік працювала юристконсультом на торгівельних базах. З 1987-го по 1992-й роки – в управлінні торгівлі Запорізького облвиконкому старшим юристконсультом, начальником юридичного відділу – головним арбітром арбітражу.

В 1992-2001 роках працює в Арбітражному суді Запорізької області, пройшовши шлях від провідного спеціаліста до судді. Присягу судді склала 7 грудня 1998-го року. В 2001-му році переїжджає до Києва, де очолює проект «Центр комерційного права» американської фірми «Делойт Туш Томацу Емерджінг Маркетс Лтд.» при комунальному підприємстві «Генеральна дирекція КМДА з обслуговування іноземних представництв». З 2006-го року по теперішній час очолювала благодійну організацію «Центр комерційного права», яка спеціалізується на розробці нормативних актів та просуванні правових реформ у економічній сфері. У 2015-му році була обрана до складу громадської ради при Міністерстві юстиції. Є суддею постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків.

Данішевська нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради за активну участь у підготовці законодавчих актів, спрямованих на розвиток підприємництва та Грамотою Державної регуляторної служби України за вагомий внесок у дерегуляцію господарської діяльності.

В мотиваційному листі, наданому на конкурс до Верховного суду, Данішевська писала: «Я маю значний суддівський досвід, наділена Господом відчуттям справедливості, та є носієм багатьох реформ, тому сподіваюсь реалізувати свої знання та досвід при здійсненні правосуддя на посаді судді касаційного суду… Суддівська винагорода для мене не є визначальною, адже зараз моя зарплатня є більшою, проте має значення, бо саме мій дохід є основним для сім’ї».

У своїй декларації за 2015-й рік новий голова Верховного Суду задекларувала дві квартири в Києві площею 74,7 та 34,3 кв. м., земельну ділянку в Запоріжжі площею 403 кв. м. На чоловіка Олега Кравця була записана квартира в Києві площею 45,7 кв. м., гараж та дві земельні ділянки в Вишгородському районі Київської області розміром 3134 та 2500 кв. м. Також в 2015-му році у Кравця був недобудований житловий будинок площею 159,7 кв.м. Автомобіль у подружжя два роки тому був далеко не останньої моделі: Данішевська задекларувала Opel Omega 2003-го року випуску, а її чоловік – автопричеп 1992-го року. Також сім’я володіла символічною кількістю акцій комбінату «Запоріжсталь».

Зарплата Данішевської за 2015-й рік в її благодійній організації склала 1,2 млн грн., пенсія – 71,5 тис. грн. На її банківських рахунках – 54,1 тис. грн. в «Райффайзен банку Аваль», 11,9 тис. грн в «Акцент-банку». Також Данішевська готівкою зберігала 50 тис. грн, 6 тис. євро та $35 тис.

«Грантожерний» «Центр комерційного права», засновником якого є новообраний голова Верховного Суду, знаходиться під патронатом агентства США з міжнародному розвитку USAID. Тому призначення нескомпрометованої Данішевської, з першого погляду, виглядає реверансом в бік західних партнерів. Втім Данішевську підперли «системним» заступником - на цю посаду обрано вищезгаданого Богдана Львова, прізвище якого раніше спливало в кількох скандалах. Сам Верховний Суд з новим очільником має запрацювати ще цього року: пленум проголосував за те, щоб робота розпочалася з 15 грудня 2017-го року – в день 100-річчя створення Генерального суду Української Народної Республіки.