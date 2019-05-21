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    Стан здоров’я Бекірова стрімко погіршується - Денісова

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    <p>Бекіров потерпає від сильного головного болю та набряклості тіла</p> - Стан здоров’я Бекірова стрімко погіршується - Денісова

    Бекіров потерпає від сильного головного болю та набряклості тіла

    У Бекірова прогресує цукровий діабет, повідомила омбудсмен Людмила Денісова

    Стан тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, стрімко погіршується.

    Про це 21 травня повідомила у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

    «Я неодноразово зверталася до Уповноваженого з прав людини в РФ з проханням невідкладно вжити заходів щодо госпіталізації та лікування кримського татарина. Усунувшись від особистого втручання, Тетяна Москалькова доручила так званому «уповноваженому з прав людини» в окупованому Криму Людмилі Лубіній перевірити стан здоров’я ув’язненого. Та, нібито, відвідавши Бекірова у СІЗО-1 в Сімферополі, спростувала інформацію про погіршення стану його здоров’я», - написала Денісова.

    Водночас, як зауважила український омбудсмен, Бекірова відправили до лікарні на обстеження до кардіолога та ендокринолога, де йому порадили збільшити кількість одиниць інсуліну.

    «Це свідчить про те, що у Едема прогресує цукровий діабет», - зауважила Денісова.

    Крім того, як повідомила омбудсмен, Бекіров скаржиться на постійний біль у серці через гіпертонію, що призводить до задишки.

    «Велика кількість інсуліну призвела до збільшення підшлункової залози, що спричиняє нестерпний біль. Також він потерпає від сильного головного болю та набряклості тіла. А ліва нога взагалі атрофується через малорухливість», - додала Денісова.

    За словами омбудсмена, вона знову звернулася до Тетяни Москалькової з проханням невідкладно вжити заходів для забезпечення прав громадянина України Едема Бекірова.

    «Тільки надання йому кваліфікованої медичної допомоги в умовах стаціонарного лікування може запобігти фатальним наслідкам для здоров’я», - підкреслила Денісова.

    Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

    Донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки. Вона повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що стан здоров’я політв’язня надкритичний.

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