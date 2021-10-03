ЄС може створити в Україні військову місію, – ЗМІ

Військова місія Європейського союзу може надати підтримку Україні у протистоянні з агресором

Створення місії може стати відповіддю на військову агресію Росії

Європейський союз розглядає можливість створення військової навчальної місії в Україні. Військово-консультативна і навчальна місія ЄС стала б вираженням солідарності з Україною через триваючу військову діяльність РФ на кордонах з Україною, повідомляє Welt am Sonntag.

«Через не спадаючу напруженість між Україною і РФ, в ЄС розглядають формування незалежної військової навчальної місії під назвою «Військова консультативна і навчальна місія ЄС в Україні» (EUATM)»,– пише видання.

На створенні військової місії наполягають Литва, Латвія, Естонія, а також Польща, Румунія і Словаччина. Крім того, таку позицію підтримують Швеція і Фінляндія.

Наприкінці липня керівники МЗС і Міноборони України направили голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю секретне звернення з проханням про її створення. Також ЄС розглядає низку інших способів посилення військового потенціалу Збройних сил України.

Серед них розширення консультативної місії ЄС щодо реформи сектору цивільної безпеки України, яка існує з 2014 року.

Раніше повідомлялося, що Литва планує передати українській армії бронежилети і балістичні пояси. Загальна сума спорядження складе понад €677 тис.

Міноборони вже підготувало відповідний проект постанови уряду.

Згідно з документом, українській армії буде передано 490 бронежилетів на €617.801 і стільки ж балістичних поясів за €59.290.

Нагадаємо, раніше армія України прийняла на озброєння вітчизняну реактивну систему залпового вогню «Верба».

«Верба» розроблена на базі бойової БМ-21 «Град». Проте пускова установка отримала низку удосконалень, зокрема, системи навігації, зв'язку, вирівнювання та стабілізації платформи.