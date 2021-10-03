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    ЄС може створити в Україні військову місію, – ЗМІ

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    Військова місія Європейського союзу може надати підтримку Україні у протистоянні з агресором - ЄС може створити в Україні військову місію, – ЗМІ
    Військова місія Європейського союзу може надати підтримку Україні у протистоянні з агресором
    фото з відкритих джерел

    Створення місії може стати відповіддю на військову агресію Росії

    Європейський союз розглядає можливість створення військової навчальної місії в Україні. Військово-консультативна і навчальна місія ЄС стала б вираженням солідарності з Україною через триваючу військову діяльність РФ на кордонах з Україною, повідомляє Welt am Sonntag.

    «Через не спадаючу напруженість між Україною і РФ, в ЄС розглядають формування незалежної військової навчальної місії під назвою «Військова консультативна і навчальна місія ЄС в Україні» (EUATM)»,– пише видання.

    На створенні військової місії наполягають Литва, Латвія, Естонія, а також Польща, Румунія і Словаччина. Крім того, таку позицію підтримують Швеція і Фінляндія.

    Наприкінці липня керівники МЗС і Міноборони України направили голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю секретне звернення з проханням про її створення. Також ЄС розглядає низку інших способів посилення військового потенціалу Збройних сил України.

    Серед них розширення консультативної місії ЄС щодо реформи сектору цивільної безпеки України, яка існує з 2014 року.

    Раніше повідомлялося, що Литва планує передати українській армії бронежилети і балістичні пояси. Загальна сума спорядження складе понад €677 тис.

    Міноборони вже підготувало відповідний проект постанови уряду.

    Згідно з документом, українській армії буде передано 490 бронежилетів на €617.801 і стільки ж балістичних поясів за €59.290.

    Нагадаємо, раніше армія України прийняла на озброєння вітчизняну реактивну систему залпового вогню «Верба».

    «Верба» розроблена на базі бойової БМ-21 «Град». Проте пускова установка отримала низку удосконалень, зокрема, системи навігації, зв'язку, вирівнювання та стабілізації платформи.

    Теги: МЗС ЄС Міноборони військові Україна
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    ЄС може створити в Україні військову місію, – ЗМІ