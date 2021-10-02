Зеленський у Трускавці сказав, до якого часу хоче бути президентом і похвалив РНБО

Хотів би бути Президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у програмі його та партії «Слуга народу» більше не існує пунктів, які неможливо виконати. На цьому він наголосив під час виїзного засідання парламентської фракції політсили у Трускавці, передає пресслужба «СН».

«Я хотів би бути Президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки», – цитує Зеленського пресслужба партії.

Глава держави запросив депутатів «у клуб, від якого залежить життя кожного українця».

Він також зазначив, що партія «Слуга народу» ще дуже молода, тільки «почала ходити», і у її членів мало досвіду, «але є великий шлях, і цей шлях ви можете пройти».

«Ми маємо працювати як одна команда», – заявив Президент.

Водночас він підкреслив, що першим бути складно, та натомість є величезний потенціал.

За словами глави держави, потужно запрацювала Рада нацбезпеки і оборони.

«Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило», – зауважив він.

Як повідомлялося, парламентська фракція партії «Слуга народу» проводить виїзне засідання у Трускавці 1-2 жовтня. Захід проходить у готелі Rixos-Prykarpattya.

Сьогодні в Трускавець приїхав президент України Володимир Зеленський, щоб долучитися до з'їзду фракції. Під час спілкування із журналістами він оцінив роботу як монобільшості, так і свою.

Також президент сказав: вважає, що питання про відставку Разумкова з посади спікера Верховної Ради повинні обговорюватися всередині фракції, а не в медіа-просторі.

Як стало відомо раніше, журналісти довідалися, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.

Раніше повідомлялося, що з’їзд фракції «Слуга народу» у Трускавці пройде без особливих розкошів та надмірних витрат, обійдуться внутрішніми ресурсами та скористаються талантами однопартійців.

Також заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, скільки грошей представники фракції витратять на збір у Трускавці.

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