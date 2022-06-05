Стефанчук пояснив, у якому напрямку Україна може вести переговори з Росією

Україна чітко визначила червоні лінії, на які вона погодитися не може під час переговорів

Деякі умови, які висувала Росія на переговорах з Україною, були неприйнятними для нашої держави

Діалог з Російською Федерацією можливий тільки в одному напрямку – у напрямку перемоги України. Таку позицію висловив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук інтерв'ю Стефанчука німецькій газеті Welt.

«Розмову з паном Путіним можна вести тільки в одному напрямку: коли він зупинить цю криваву війну, коли він відшкодує Україні всі питання, пов'язані з репараціями за шкоду, яку він завдав», – сказав голова українського парламенту.

Стефанчук зазначив, що російська сторона під час переговорів, які були раніше, постійно змінювала ті чи інші умови, і деякі з них були абсолютно неприйнятні для України.

«Україна чітко визначила червоні лінії, на які вона погодитися не може. Це територіальна цілісність, зміна якої – це втрата державної незалежності і ... суверенітету. На ці речі Україна ніколи не піде. Решту речей ми готові обговорювати», – наголосив Стефанчук.

За словами спікера українського парламенту, бойові дії, які сьогодні йдуть на території України, підвищать переговорну здатність кожної зі сторін. Стефанчук наголосив, що перемога України складається з декількох складових.

«Перше – це повна перемога України, коли ми отримаємо ті території, які в України були станом на 2014 рік, отримаємо репарації від Російської Федерації, а керівництво Росії отримає свої вироки в Міжнародному кримінальному суді. Це поняття «цілковита перемога». Але шлях до цієї перемоги не простий і складатиметься з багатьох інших перемог», – зазначив Стефанчук.

Він також додав, що Україні для повернення своїх територій необхідно новітнє якісне озброєння і чим швидше вона його отримає, тим швидше переломить хід війни, а значить, швидше наблизиться до перемоги. За його словами, Україні дуже потрібні системи ППО, які дадуть змогу захистити від ракет мирні українські міста.

«Запропонована Німеччиною система кільцевого обміну не дасть відчутної переваги у веденні бойових дій. Для нас важливо, щоб разом з цією кільцевою поставкою, яка теж необхідна, Україна отримала насамперед сучасну техніку, яка дасть змогу зробити суттєві зміни у військовій тактиці і стратегії», – зазначив Стефанчук.

Голова Верховної Ради також звернув увагу на суттєву різницю висловлювань німецьких політиків: «Україна повинна перемогти» і «Росія не має права перемогти». Він переконаний, що в Німеччині не повинно бути таких розбіжностей, має існувати один вислів – «Україна повинна перемогти, а це означає, що переможе вся Європа».

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук побував з робочим візитом у Німеччині 3 червня. У рамках візиту Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та закликав його збільшити військову підтримку Києва. Він також привітав заяви німецького канцлера про постачання Україні важкого озброєння, але наголосив, що вони мають бути прискорені.

Також нагадаємо, що у своєму виступі в Бундестазі канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T.



