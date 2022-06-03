Чому Берлін не допомагає Україні: німецький міністр дав несподівану відповідь

Німецький міністр переконаний, що Україна сама визначить, що для неї буде успішним завершенням війни

Німецькі урядовці вважають, що їхня допомога Україні може стати причиною ескалації війни

Німеччина не робить все можливе для допомоги Україні, тому що максимальна допомога означала б її вступ у цю війну проти РФ і загрожувала б ескалацією – аж до третьої світової. Про це у ефірі телеканалу ZDF заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, пише Bild.

«Ми не хочемо і не повинні ставати учасниками війни. Не лише через страх за життя наших солдатів, які загинуть на полі бою, а й тому, що так ми прокладемо шлях до глобальної війни. Тому ми не робимо всього, що можемо. Але робимо все, що зараз відповідально робити, щоб допомогти Україні», – пояснив Габек.

Глава Мінекономіки Німеччини додав, що Берлін «підтримує Україну в її військових цілях» і запевнив, що «Україна сама визначить, що для неї буде успішним завершенням війни». Водночас трактування поняття «перемога» міністр залишає відкритим.

«Успішно завершити війну – значить, не програти. Перемога – це відкрите поняття. Я не хочу будувати здогади, що все це може означати, але є багато способів [для України] успішно закінчити цю війну ... У якийсь момент з'явиться дипломатична можливість. Звичайно, ця можливість може з'явитись лише тоді, коли Путін більше не зможе перемагати у військовому відношенні», – наголосив Габек.

Німецький міністр також вислови думку, що більше витривалості у цій війні на виснаження матиме Україна.

Як відомо, Німеччина наразі грає в досить дивну гру – урядовці та політики заявляють про підтримку України та обіцяють надати зброю, однак на практиці цього не відбувається. В останні дев'ять тижнів Берлін до мінімуму зменшив поставки військового спорядження Україні, а також всіляко уникає поставок Україні важкого озброєння – на зразок танків і БТР. Канцлер Німеччини Олаф Шольц прикривається угодами з союзниками по НАТО. Однак тенденція така, що Німеччина з кінця березня не надала Україні ніякого озброєння, яке заслуговувало б бути згаданим.

Нагадаємо, нещодавно у своєму виступі в Бундестазі канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Німецький лідер зазначив, що за допомогою цих систем Україна зможе «захистити ціле велике місто від російських повітряних атак». Шольц також сказав, що Німеччина пообіцяла надати Україні радар стеження, який здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.