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    Політика

    Зеленський різко розкритикував політиків які «бояться» референдуму

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    &laquo;Це страх перед незворотністю тих змін, які відбулись у 2019 році&raquo; &ndash; Зеленський - Зеленський різко розкритикував політиків які «бояться» референдуму
    «Це страх перед незворотністю тих змін, які відбулись у 2019 році» – Зеленський

    «Друзі-політики, звикайте. Вам тепер завжди доведеться враховувати, що останнє слово буде не за вами, а за суспільством» – президент

    Президент Володимир Зеленський заявляє, що деякі політики, які виступають проти закону про референдум, бояться людей.

    Про це Зеленський написав у Facebook.

    «Найбільше цього тижня вразило, як багато страху з’явилося в деяких політиків та їхніх «партійних» коментаторів від нашого закону про референдум. Зовсім не у суспільства, а саме в політиків.

    Знаєте, чому вони так бояться референдуму? Все банально. Це їхній ключовий страх перед людьми.

    Це страх перед незворотністю тих змін, які відбулись у 2019 році. Коли дуже солідні діячі та діячки після десятиліть «царювання» у високих кабінетах вмить опинилися... без влади та впливу.

    Зараз вони живуть лише однією цинічною надією, що нібито можна відігратись і знову зібратися «клубом старих друзів» на печерських пагорбах, щоб вирішувати все в державі для власної вигоди і не питаючи в суспільства».

    «Ми дали людям справжню можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. І не на один раз, а назавжди. І скористатися цією можливістю народ може в будь-який момент.

    Тому, друзі-політики, звикайте. Вам тепер завжди доведеться враховувати, що останнє слово буде не за вами, а за суспільством», – повідомив Зеленський.

    Як повідомлялося, Суддя Конституційного Суду назвав головні ризики закону про «народовладдя».

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    Теги: референдум закон Володимир Зеленський президент
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