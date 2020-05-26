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    Степанов повідомив, коли запрацюють ресторани

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    За два тижні в Україні повноцінно запрацюють ресторани і кав'ярні&nbsp; - Степанов повідомив, коли запрацюють ресторани
    За два тижні в Україні повноцінно запрацюють ресторани і кав'ярні 
    Фото: EPA/UPG

    Наразі кав'ярні та ресторани можуть працювати із замовленнями на виніс

    Наразі епідеміологічна ситуація не дозволяє повноцінної роботи ресторанів і кафе, але це може бути можливим з 10 червня.

    Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу 26 травня.

    «Якщо ми говоримо про кафе і ресторани, зараз можлива робота відкритих терас, окрім того, робота на виніс. Те, що стосується повноцінної роботи ресторанів та кафе, це можливо починаючи з 10 червня», - сказав Степанов.

    Міністр додав, що МОЗ з розумінням ставиться до прохання українських підприємців щодо повноцінного відкриття ресторанів і кафе.

    «Але те, що стосується епідеміологічної ситуації в Україні на сьогодні, і ті заходи, які проводяться, вони не дозволяють повноцінного відкриття цих закладів», - наголосив міністр. 

    Також міністр заявив, що відкриття дитячих таборів можливе виключно на останньому етапі виходу з карантину. 

    Зазначимо, нещодавно в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

    Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину.

    Слід також зазначити, що в Україні з 1 червня відкриються спортзали, басейни та розпочнеться відвідування освітніх занять, у групі не більше 10 осіб. 

    Міністр інфраструктури повідомив, що залізниця запрацює вже до кінця тижня. Продаж квитків розпочнеться у найближчі дні. 

    Раніше МОЗ дало рекомендації щодо того, як працюватимуть дитячі садки під час карантину.

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    В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.

    здоров'я міністр бізнес ресторан Максим Степанов карантин робота харчування
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