Степанов повідомив, коли запрацюють ресторани



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За два тижні в Україні повноцінно запрацюють ресторани і кав'ярні Фото: EPA/UPG

Наразі кав'ярні та ресторани можуть працювати із замовленнями на виніс

Наразі епідеміологічна ситуація не дозволяє повноцінної роботи ресторанів і кафе, але це може бути можливим з 10 червня.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу 26 травня.

«Якщо ми говоримо про кафе і ресторани, зараз можлива робота відкритих терас, окрім того, робота на виніс. Те, що стосується повноцінної роботи ресторанів та кафе, це можливо починаючи з 10 червня», - сказав Степанов.

Міністр додав, що МОЗ з розумінням ставиться до прохання українських підприємців щодо повноцінного відкриття ресторанів і кафе.

«Але те, що стосується епідеміологічної ситуації в Україні на сьогодні, і ті заходи, які проводяться, вони не дозволяють повноцінного відкриття цих закладів», - наголосив міністр.

Також міністр заявив, що відкриття дитячих таборів можливе виключно на останньому етапі виходу з карантину.

Зазначимо, нещодавно в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину.

Слід також зазначити, що в Україні з 1 червня відкриються спортзали, басейни та розпочнеться відвідування освітніх занять, у групі не більше 10 осіб.

Міністр інфраструктури повідомив, що залізниця запрацює вже до кінця тижня. Продаж квитків розпочнеться у найближчі дні.

Раніше МОЗ дало рекомендації щодо того, як працюватимуть дитячі садки під час карантину.

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В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.