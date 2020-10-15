Як вберегтися від коронавірусу під час голосування: поради МОЗ



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На виборчу дільницю бажано брати свою ручку

Виборцям радять заходити у приміщення для голосування у захисній масці і при вході обробити руки антисептичним засобом

Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації, як поводитися виборцям на виборчих дільницях, щоб убезпечити себе від інфікування коронавірусом.

Відео з переліком правил оприлюднив канал МОЗ Коронавірус-інфо.

Так, виборцям радять:

заходити у приміщення для голосування у захисній масці,

при вході обробити руки антисептичним засобом;

тримати безпечну дистанцію в 1,5 метри.

Також виборців просять не брати дітей у приміщення для голосування та за можливістю користуватися особистою ручкою.

До слова, на місцевих виборах акредитовано вже 222 офіційних спостерігачів.

Нагадаємо, 13 жовтня ЦВК розпустила Одеський тервиборчком через «численні порушення закону».

Між іншим, ЦВК не рекомендує українцям йти на вибори з паспортом в додатку «Дія».

Місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня.