Трамп закликав Сенат «без зволікань» проголосувати за його кандидата до Верховного суду

Кандидат в президенти від демократів Джо Байден заявив, що будь-яке голосування повинно проводитися після виборів 3 листопада

Президент Дональд Трамп в суботу закликав Сенат розглянути «без зволікання» його майбутнє висування на місце у Верховному суді, звільнене через смерть судді Рут Гінзбург всього за шість тижнів до виборів, повідомляє AP.

«Ми були поставлені в таке становище влади і важливості, щоб приймати рішення за людей, які так гордо обрали нас. Найбільш важливим з них довгий час вважалося обрання суддів Верховного суду США. У нас є це зобов’язання, без зволікання!», – написав Трамп в Twitter.

.@GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay!