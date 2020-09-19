Трамп закликав Сенат «без зволікань» проголосувати за його кандидата до Верховного суду



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Трамп закликав Сенат проголосувати за його кандидата до Верховного суду Фото Evan Vucci/AP

Кандидат в президенти від демократів Джо Байден заявив, що будь-яке голосування повинно проводитися після виборів 3 листопада

Президент Дональд Трамп в суботу закликав Сенат розглянути «без зволікання» його майбутнє висування на місце у Верховному суді, звільнене через смерть судді Рут Гінзбург всього за шість тижнів до виборів, повідомляє AP.

«Ми були поставлені в таке становище влади і важливості, щоб приймати рішення за людей, які так гордо обрали нас. Найбільш важливим з них довгий час вважалося обрання суддів Верховного суду США. У нас є це зобов’язання, без зволікання!», – написав Трамп в Twitter.

.@GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

Лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл, республіканець від штату Кентуккі, пообіцяв в п’ятницю ввечері, через кілька годин після смерті Гінзбург, призначити голосування за того, кого висуне Трамп. У свою чергу кандидат в президенти від демократів Джо Байден заявив, що будь-яке голосування повинно проводитися після виборів 3 листопада.

Нагадаємо, у п’ятницю в США померла найстарша суддя Верховного суду, відома як борець за права жінок, Рут Бадер Гінзбург. Відома поборниця гендерної рівності, суддя Рут Бадер Гінзбург померла у віці 87 років.

Джоан Рут Бейдер народилася 15 березня 1933 року в Брукліні, Нью-Йорк, і стала другою дочкою Селії (уроджена Амстер) і Натана Бейдерів, які жили в бруклінському районі Флетбуш. Її батько був євреєм-іммігрантом з Одеси, а її мати народилася в Нью-Йорку в родині австрійських євреїв.

Посада члена Верховного суду США є довічною. Кандидата на цю посаду висуває президент, далі призначення стверджує сенат, більшість в якому сьогодні утримують республіканці.

Рут Бадер Гінзбург дотримувалася ліберальних позицій і захищала цивільні права в справах, які розглядала Верховна судова інстанція.