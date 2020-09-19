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    У світі

    Трамп закликав Сенат «без зволікань» проголосувати за його кандидата до Верховного суду

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    Трамп закликав Сенат проголосувати за його кандидата&nbsp;до Верховного суду - Трамп закликав Сенат «без зволікань» проголосувати за його кандидата до Верховного суду
    Трамп закликав Сенат проголосувати за його кандидата до Верховного суду
    Фото Evan Vucci/AP

    Кандидат в президенти від демократів Джо Байден заявив, що будь-яке голосування повинно проводитися після виборів 3 листопада

    Президент Дональд Трамп в суботу закликав Сенат розглянути «без зволікання» його майбутнє висування на місце у Верховному суді, звільнене через смерть судді Рут Гінзбург всього за шість тижнів до виборів, повідомляє AP.

    «Ми були поставлені в таке становище влади і важливості, щоб приймати рішення за людей, які так гордо обрали нас. Найбільш важливим з них довгий час вважалося обрання суддів Верховного суду США. У нас є це зобов’язання, без зволікання!», – написав Трамп в Twitter.

    Лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл, республіканець від штату Кентуккі, пообіцяв в п’ятницю ввечері, через кілька годин після смерті Гінзбург, призначити голосування за того, кого висуне Трамп. У свою чергу кандидат в президенти від демократів Джо Байден заявив, що будь-яке голосування повинно проводитися після виборів 3 листопада.

    Нагадаємо, у п’ятницю в США померла найстарша суддя Верховного суду, відома як борець за права жінок, Рут Бадер Гінзбург. Відома поборниця гендерної рівності, суддя Рут Бадер Гінзбург померла у віці 87 років.

    Джоан Рут Бейдер народилася 15 березня 1933 року в Брукліні, Нью-Йорк, і стала другою дочкою Селії (уроджена Амстер) і Натана Бейдерів, які жили в бруклінському районі Флетбуш. Її батько був євреєм-іммігрантом з Одеси, а її мати народилася в Нью-Йорку в родині австрійських євреїв.
    Посада члена Верховного суду США є довічною. Кандидата на цю посаду висуває президент, далі призначення стверджує сенат, більшість в якому сьогодні утримують республіканці.

    Рут Бадер Гінзбург дотримувалася ліберальних позицій і захищала цивільні права в справах, які розглядала Верховна судова інстанція.

    США Дональд Трамп суддя
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