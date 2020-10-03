У ЄС розпочали перевірку препарату від коронавірусу через побічні ефекти



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На початку липня Європейська Комісія за рекомендацією EMA дозволила застосовувати ремдесивір для лікування пацієнтів із Covid-19

Пацієнти скаржаться на проблеми з нирками

Європейське агентство з лікарських засобів розпочало перевірку препарату ремдесивір, який використовують для лікування коронавірусу, через скарги на побічні ефекти. Про це повідомляє Deutshce Welle.

Зазначається, що деякі пацієнти, які приймали препарат, згодом страждали на порушення у роботі нирок. Наразі експерти перевіряють, чи були ці захворювання наслідком зараження коронавірусом або ж вживання ремдисивіру.

Відомо, що на початку липня Європейська Комісія за рекомендацією EMA дозволила застосовувати ремдесивір для лікування пацієнтів із Covid-19. Але дозвіл було видано за умови продовження вивчення ймовірних побічних ефектів препарату. Загалом ЕМА рекомендує допустити ремдесивір виключно для лікування дорослих пацієнтів з Covid-19 у віці від 12 років і старше.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 2 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 2146 людей (днем раніше – 2148), померли 92 особи, (у попередній день 68).

Коронавірус в Україні

Всього 222322

Хворіють 119232

Одужали 98737

Померли 4353

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.

Як повідомлялося, у Німеччині біофармацевтична компанія CureVac з міста Тюбінгена розпочинає другу фазу тестування вакцини проти коронавірусу. Перші дані очікуються в четвертому кварталі цього року.

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