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    Політика

    На Харківщині кандидат в мери організував безкоштовне тестування на Covid-19

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    <p>Кандидат на посаду Дергачівського міського голови Костянтин Жидков організував проведення безкоштовних ІФА-тестів на коронавірус</p> - На Харківщині кандидат в мери організував безкоштовне тестування на Covid-19

    Кандидат на посаду Дергачівського міського голови Костянтин Жидков організував проведення безкоштовних ІФА-тестів на коронавірус

    Фото: «Опора»

    Кандидат від «Слуги народу» проводив безкоштовні ІФА-тести, при цьому була присутня партійна символіка

    Кандидат на пост мера Дергачів Костянтин Жидков організував безкоштовні ІФА-тести на коронавірус, при цьому була присутня символіка партії «Слуга народу».

    Про це в понеділок, 12 жовтня, повідомляє Громадянська мережа «Опора».

    «За ініціативи та підтримки кандидата на посаду Дергачівського міського голови Жидкова Костянтина Сергійовича проводиться аналіз крові (ІФА-тест на коронавірус)», – сказано в оголошенні.

    Крім того, анонсується, що тести будуть робити в місті Дергачі, селі Цупівка, селищах Прудянка і Слатине. На розміщених у мережі фотографіях зображені особи, які здають кров для проведення ІФА-тесту на коронавірус у спеціально обладнаному мініавтобусі, на якому розміщені наклейки з написом «Слуга народу», виконані в кольорах партії.

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    На Харківщині кандидат в мери організував безкоштовне тестування на Covid-19
    На Харківщині кандидат в мери організував безкоштовне тестування на Covid-19
    На Харківщині кандидат в мери організував безкоштовне тестування на Covid-19
    На Харківщині кандидат в мери організував безкоштовне тестування на Covid-19

    «Опора» також опублікувала фотографії із села Прудянка, на яких зображений Костянтин Жидков на тлі агітаційного напису «Об'єднана громада – єдина команда. За Жидкова» на автобусі, у якому брали кров на аналізи.

    Раніше кандидати від «Нашого краю» влаштували виборцям медогляд з концертом.

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