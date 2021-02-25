Стерненка не переведуть до СІЗО в Києві – адвокати

Через ув’язнення Стерненка на суботу 27 лютого запланувані протести в Києві

Через ув’язнення Стерненка на суботу 27 лютого запланувані протести в Києві

Стерненко отримає окрему камеру в Одеському СІЗО

Колишнього лідера «Правого сектора» та активіста Сергія Стерненка, якого засудили до семи років ув’язнення, не переводитимуть до слідчого ізолятора в Києві. Натомість він отримає окрему камеру в Одеському СІЗО на час розгляду апеляції на його вирок. Про це повідомили в юридичній фірмі «Міллер», адвокати якої представляють інтереси Стерненка.

«Було схвалено заяву наших адвокатів про забезпечення заходів безпеки до Сергія Стерненка: Сергій залишатиметься в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані відповідні заходи безпеки у вигляді переведення в окрему камеру», – йдеться в повідомленні юрфірми.

Раніше захисники засудженого активіста подали заяву про його переведення до Києва. На їхню думку, в Одеському СІЗО Стерненку могла загрожувати небезпека, оскільки нібито саме одеські правоохоронці «стояли за нападом на українського активіста».

Адвокат Стерненка Вадим Оксюта розповів, що на заяву юристів активісту все ж забезпечать захист та переведуть до окремої камери.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський райсуд назвав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні у 2015 році жителя Лиманського району, колишнього депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича, а також розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України). Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Командувач української добровольчої армії та колишній лідер «Правого сектору» Дмитро Ярош вважає, що вирок Стерненку «підставляє» Володимира Зеленського «під удар патріотичної, активної частини суспільства» і є нічим іншим як спецоперацією Кремля.

Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який впаяв Стерненку сім років. Блогер Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна.

«Слуги народу» зазначили, що політичні сили опозиції обох флангів роблять усе, щоби представити справу, як політичне протистояння з владою, звинуватити президента, спровокувати насильство та вуличні протести.