Справа Стерненка. «Слуги народу» просять українців не дестабілізувати ситуацію

Нардепи від «Слуги народу» вимагають перевести Стерненка в київське СІЗО

Справа Стерненка, яку зацікавлені особи намагаються перетворити на спусковий гачок для дестабілізації українського суспільства, насправді є лише маркером крайнього ступеню недовіри до судової системи. Про це йдеться в заяві народних депутатів від фракції «Слуга народу».

Заяву підписали Тетяна Циба, Ліза Богуцька, Вікторія Подгорна, Микита Потураєв, Віталій Безгін, Євген Петруняк, Олексій Жмеренецький, Єлизавета Ясько, Ганна Бондар, Ігор Василів, Єгор Чернєв, Мар’ян Заблоцький, Дмитро Гурін та Іван Юнаков.

Депутати підкреслили, що суддя Віктор Попревич, який судив Стерненка, є прихильником Сталіна.

«Суддя транслює свої політичні вподобання й не здатен забезпечити достатнього рівня неупередженості в справі, не може не викликати обурення. Більш того, «справа Стерненка» в руках такого представника правосуддя, призначеного у 2016 році за часів Порошенка після втечі з Донецька, і сам вирок фактично відразу після рішення про накладання санкцій на Медведчука – це загроза розділення України на два радикальних ворожих табори», – йдеться в повідомленні.

Нардепи зазначили, що політичні сили опозиції обох флангів роблять усе, щоби представити справу, як політичне протистояння з владою, звинуватити президента, спровокувати насильство та вуличні протести.

«Ми вважаємо саме питання відновлення справедливого правосуддя найбільш принциповим для українського суспільства сьогодні, натомість засуджуємо політичні цілі дестабілізації країни, які переслідують деякі політичні сили», – додали вони.

Нардепи також вимагають негайно провести судову реформу та перевести Сергія Стерненка в київське СІЗО, щоби гарантувати безпеку для його життя і здоров’я.

Раніше журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.

Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.

Приморський райсуд назвав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні у 2015 році жителя Лиманського району, колишнього депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича, а також розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України). Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів