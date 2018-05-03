Столична поліція розшукує нападників на «кіборга» Дмитра Вербича

Напад на учасника АТО, ймовірно, здійснили три хлопці та дві дівчини

Поліція Києва розшукує групу нападників на учасника АТО Дмитра Вербича, які нанесли «кіборгу» тілесні ушкодження. Як повідомили у прес-службі столичної поліції, ввечері 2 травня до відділення хірургії обласної клінічної лікарні від будинку 59/5 на вулиці Константинівській госпіталізовано чоловіка, 1989 року народження.



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Підозрювані у нападі на ветерана АТО

Напад на учасника АТО, ймовірно, здійснили три хлопці та дві дівчини

Поліція Києва розшукує групу нападників на учасника АТО Дмитра Вербича, які нанесли «кіборгу» тілесні ушкодження.

Як повідомили у прес-службі столичної поліції, ввечері 2 травня до відділення хірургії обласної клінічної лікарні від будинку 59/5 на вулиці Константинівській госпіталізовано чоловіка, 1989 року народження.

«Попередньо встановлено, що під час бійки з невідомими (три хлопці та дві дівчини) один із нападників вдарив потерпілого гострим предметом у спину та застосували газовий балончик. Нині його доставили в лікарню, де надають необхідну медичну допомогу», - зазначили правоохоронці.

На місце події та в лікарню виїхали поліцейські, аби встановити обставини інциденту. Оперативники обстежили місце події та переглянули камери відеонагляду.

«На записах зафіксовані особи, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення. Якщо ви впізнали зображених осіб, маєте інформацію про них або їх місцезнаходження, просимо повідомити про це за номером 102», - закликали у поліції.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Учасник АТО і товариш постраждалого Юрій Дмитренко додає, що нападники нічого не взяли, «є підозра, що це цілеспрямований напад проросійської гнилі».

За словами Дмитренка, друзі Вербича були поруч, зреагували миттєво, надали першу допомогу і доправили Дмитра в лікарню.

«Загрози життю немає, лікарі проводять операцію», - написав колишній боєць АТО.

Користувач Євгенія Сєрай, яка однією з перших повідомила про напад на «кіборга», також оприлюднила у Facebook фотографії ймовірних зловмисників.

Напередодні стало відомо, що на столичному Подолі було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича.

У соцмережах зазначалося, що чоловіку було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім його забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком.