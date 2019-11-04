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    Столтенберг виступив проти виключення Туреччини з НАТО

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    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг - Столтенберг виступив проти виключення Туреччини з НАТО
    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

    На відміну від Євросоюзу, НАТО не має механізму, який дозволяє призупинити або виключити зі свого складу країну-учасницю

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина є важливим союзником Альянсу, і її не варто звідти виключати.

    Про це повідомляє Anadolu з посиланням на інтерв'ю Столтенберга Bild am Sonntag.

    «У боротьбі проти ІДІЛ Туреччина зробила вирішальний внесок у фізичне знищення так званого халіфату. Більше того: жоден інший союзник не приймає стільки сирійських біженців, а саме 3,6 мільйона. І жоден інший союзник по НАТО не постраждав від терористичних атак більше, ніж Туреччина», - сказав Столтенберг у відповідь на заклик західних політиків виключити Туреччину з НАТО. 

    Також генсек Альянсу зазначив, що, на відміну від Євросоюзу, НАТО не має механізму, який дозволяє призупинити або виключити зі свого складу країну-учасницю.

    Нагадаємо, Туреччина погрожує повернути до Європи бойовиків ІДІЛ.

    Туреччина ІДІЛ НАТО тероризм Єнс Столтенберг
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