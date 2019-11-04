Столтенберг виступив проти виключення Туреччини з НАТО



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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

На відміну від Євросоюзу, НАТО не має механізму, який дозволяє призупинити або виключити зі свого складу країну-учасницю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина є важливим союзником Альянсу, і її не варто звідти виключати.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на інтерв'ю Столтенберга Bild am Sonntag.

«У боротьбі проти ІДІЛ Туреччина зробила вирішальний внесок у фізичне знищення так званого халіфату. Більше того: жоден інший союзник не приймає стільки сирійських біженців, а саме 3,6 мільйона. І жоден інший союзник по НАТО не постраждав від терористичних атак більше, ніж Туреччина», - сказав Столтенберг у відповідь на заклик західних політиків виключити Туреччину з НАТО.

Також генсек Альянсу зазначив, що, на відміну від Євросоюзу, НАТО не має механізму, який дозволяє призупинити або виключити зі свого складу країну-учасницю.

Нагадаємо, Туреччина погрожує повернути до Європи бойовиків ІДІЛ.