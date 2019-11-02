Генерал США сказав, що саме допоможе стримати Росію від «жахливого рішення»



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Генерал закликав Україну завжди робити все можливе для самозахисту

У Сполучених Штатах впевнені, що в майбутньому на Україну чекає членство у НАТО.

Таку думку в коментарі Укрінформу в кулуарах Львівського безпекового форуму висловив генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Годжес.

«Щодо членства у НАТО, то ми хочемо, аби це трапилося, я не знаю коли, але з часом це буде. Тому важливою складовою безпеки є міцні двосторонні відносини між Україною та США, Румунією, Туреччиною, Грузією», – сказав Годжес.

Він закликав Україну «завжди робити все можливе для самозахисту». «Україні важливо тісно співпрацювати із двома сусідами: Грузією та Румунією – над покращенням збору розвідувальних даних, раннього попередження, співпраці військово-морських сил. Подібне допоможе стримати Росію від ухвалення жахливого рішення», – зазначив генерал-лейтенант, коментуючи слова ексглави МЗС Павла Клімкіна про можливий напад на Україну з півдня.

Як повідомлялося, ексміністр закордонних справ України Клімкін 31 жовтня заявив, що «абсолютно впевнений» у військовому ударі Росії по півдню України.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк, однак, спростував цю інформацію. «Нам дуже цікаво, звідки у пана Клімкіна такі дані. Якщо він може донести їх до нашої розвідки, ми будемо дуже вдячні. Ми постійно моніторимо ситуацію з того боку: як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Наразі у нас такої інформації немає», – запевнив міністр. Він наголосив, що ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв.