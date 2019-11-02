Туреччина погрожує повернути до Європи бойовиків ІДІЛ



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Бойовики ІДІЛ

Ми не є готелем для чиїхось членів ІДІЛ – міністр внутрішніх справ Туреччини

Туреччина заявила, що поверне ув’язнених бойовиків «Ісламської держави» в їхні країни після того, як кілька європейських країн відмовилися повернути підозрюваних в тероризмі.

Про це повідомляє DW.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що Анкара репатріює європейських підозрюваних в боротьбі на стороні ІДІЛ, критикуючи деякі країни за скасування громадянства бойовиків.

Минулого місяця Туреччина захопила кілька бойовиків ІДІЛ в північно-східній Сирії після початку вторгнення проти курдських сил в регіоні.

Хоча міністр не вказав, скільки в’язнів затримано, він сказав, що вони являють собою неприйнятний тягар.

«Ми не є готелем для чиїхось членів ІДІЛ», – сказав Сойлу.

За його словами, в Туреччині знаходяться під вартою підозрювані з Великобританії і Нідерландів, а також з інших країн. Він сказав, що анулювання громадянства для осіб, які, як вважається, мають подвійне громадянство, – як це практикується у Великобританії і Нідерландах – це обрання «легкого шляху».

Сойлу використовував приклад затриманого бійця, який був позбавлений громадянства. «Припустимо, я якийсь час тримаю його у в’язниці. Потім його випускають з в’язниці. Чи повинен я дати громадянство вашому терористові? «.

Кілька європейських країн відмовилися репатріювати бойовиків ІДІЛ, а їхні дружини і вдови утримуються курдськими Сирійськими силами оборони.

Як повідомлялося, терористичне угрупування «Ісламська держава» підтвердила смерть свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді і назвала його наступника.